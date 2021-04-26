دور أسواق الحيوانات الحية في نشر كورونا

كشف الدكتور جميل زيدان، أستاذ الفيروسات والأمراض المعدية في مركز البحوث الزراعية، عن أحدث التوصيات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية عن كيفية الحماية الشخصية للفرد والأسرة والمجتمع المحيط من مخاطر فيروس كورونا المستجد المعروف باسم فيروس الكوفيد 19.

وأوضح أنه عند زيارة أسواق المنتجات الحية في مناطق تشهد حالات عدوى بفيروس كورونا المستجد، فيجب تجنب اللمس المباشر للحيوانات الحية والأسطح التي تلامس تلك الحيوانات وتجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطهوة جيداً.

وشدد «زيدان» على أنه ينبغي التعامل مع اللحوم النيئة أو الحليب الخام أو أعضاء الحيوانات بعناية تامة لتفادي انتقال الملوثات من الأطعمة غير المطهوة، وفقاً لممارسات السلامة الغذائية لافتا إلى أهمية تجنب حبس الحيوانات الأليفة معك أثناء فترة العزل لأن ذلك مكن عدوى الحيوان نتيجة تعرضه للعدوى مدة طويلة.

وأوضح «زيدان» أنه من أهم الطرق هى اتباع النظافة العامة وهى من الأمور التى أوصى بها الدين الحنيف وتنظيف اليدين جيدا وممارسات الغذاء السليمة، موضحا أنه من بين التوصيات تنظيف اليدين باستمرار باستخدام مطهر كحولي 70 فى المائة أو غسلهما جيداً بالماء والصابون مشيرا إلى أنه عند السعال والعطس، يجب الحرص على تغطية الفم والأنف بالمرفق في وضعية «المثني» أو بمنديل ورقي، مع التخلص من المنديل بعد ذلك فوراً وغسل اليدين مباشرة.

وشدد الخبير في الأمراض الفيروسية على ضرورة استخدام الماسك أو الكمامة وخصوصا فى الأماكن المغلقة أو وسائل المواصلات العامة أو الخاصة وتجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال، وأنه في حالة الإصابة بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، تجنب الاختلاط بالآخرين.

ومن جهة أخرى أوضحت التقارير الواردة من مديرية الطب البيطري بالجيزة أن أطباء الطب الوقائي بالمديرية قاموا بتحصين 12,159 رأس من الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية، وفي سياق آخر بشأن مكافحة مرض إنفلونزا الطيور واصلت اللجان البيطرية جمع عينات من عدد 4 مزراع في نطاق المحافظة للتأكد من خلوها من المرض.