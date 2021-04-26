إسبانيا: إعطاء 14.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا

إسبانيا: إعطاء 14.3 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أنه تم في إسبانيا

إعطاء إجمالي 14.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ387 ألفا و99 جرعة في اليوم الواحد وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد خمسة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.



وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 16 أسبوعا.



وأفادت البيانات بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا بلغ 47ر3 مليون، وعدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 77 ألفا و591 حالة، ومر نحو عام و12 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في أسبانيا.



يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وأعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز عن إنتاج بلاده لقاحا مضاد لفيروس (كوفيد-19)، قبل نهاية العام الجاري.



ووصف “سانشيز”، اللقاح - الذي تعكف على ابتكاره وإنتاجه شركة (هيبرا Hipra) الإسبانية للصناعات الدوائية - بأنه أحد أكثر اللقاحات الواعدة والفعالة في أوروبا لإنهاء الوباء.



من جانبها، أفادت شركة "هيبرا" بأنها تتوقع بدء التجارب السريرية على اللقاح خلال شهر يونيو المقبل، وإنتاج 400 مليون جرعة منه بحلول عام 2022.



ونقلت منصة "يورو اكتيف" الإعلامية المتخصصة في الشؤون الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الصحة الإسبانية أن ما يقرب من 12 مليونا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وأكثر من 3 ملايين شخص (حوالي 6.9% من السكان) تلقوا جرعتي اللقاح، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد ستة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا داريا، الأربعاء الماضي، أنه من المرجح أن تبدأ مختلف المناطق الإسبانية في استخدام لقاح فيروس كورونا من شركة «جونسون آند جونسون» لتطعيم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و 79 عامًا، يوم الخميس المقبل.



وأوضحت شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن الحكومة الإسبانية قامت بالفعل بتوزيع الدفعة الأولى من الجرعات على السلطات الصحية الإقليمية المسؤولة عن إدارة التطعيم.