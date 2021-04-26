برلماني يطالب دعم الزراعة وتخفيض تكلفة الشحن الجوي لصادراتها

بعد أن زادت مؤخرا إلى 5.2 مليون طن

طالب النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، وضع رؤية واستراتيجية لدعم ومساندة قطاع الزراعة، من خلال تخفيض تكاليف الشحن الجوي للصادرات الزراعية، في ظل زيادة حجم تلك الصادرات في الفترة الأخيرة، خاصة وأن حجم الصادرات الزراعية المصرية من خضروات وفواكه وغيرها بلغ نحو 5.2 مليون طن، ومن المتوقع أن يزيد ذلك الرقم خلال الفترة المقبلة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قطاع الزراعة يمثل أهمية كبرى فى الاقتصاد المصري، سواء من خلال توفير فرص عمل لقطاع عريض من الشعب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال التصنيع للمنتجات مما يستوجب ترجمة الاهتمام بالقطاع فى صورة قرارات على أرض الواقع.

- ارتفاع تكاليف التصدير يمثل عبئا على قطاع الزراعة

وأوضح عضو البرلمان، أن ارتفاع تكاليف التصدير يمثل عبئا على القطاع، مما قد يؤثر على على القدرة التنافسية للمنتجات والحاصلات الزراعية فى الأسواق الخارجية، وفى الوقت الذى نشهد اهتمام كبير من مختلف دول العالم بالمنتج المصري يتطلب الأمر أن يكون هناك دعم بصورة مباشرة للصادرات والحاصلات الزراعية، لاسيما وأن كل الدول تدعم الصادرات، وقطاع الزراعة من القطاعات المهمة التي تساعد في سد العجز وزيادة حجم الصادرات المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الزراعة تمثل حجر الزاوية فى الاقتصاد المصري، وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ويجب أن يكون على قائمة أولويات القطاعات التي تحظى باهتمام الدولة.

- القطاع الزراعي أثبت قدرته على مواجهة أزمة كورونا



يأتي هذا فيما أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي المصري في غاية القوة والثبات، و أثبت قدرته على مواجهة جائحة كورونا، بمثابة واقع حقيقي شهدته مصر في قطاع الزراعة الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري، مؤكداً ان المزارع المصري لم ينجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من معظم المحاصيل والمنتجات الزراعية، ولكن نجح جيش مصر الأخضر في الحقول المصرية في تحقيق هدفين في غاية الاهمية، الأول زيادات كبيرة في الصادرات من المحاصيل الزراعية، والثاني تحقيق الاستقرار الحقيقى في أسعار غالبية المحاصيل الزراعية بصفة عامة والخضروات والفواكه بصفة خاصة، بفضل الزيادات الكبيرة في المعروض من المنتجات والمحاصيل الزراعية.