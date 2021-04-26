الزراعة تنظم دورة تدريبية حول التقنيات الحديثة فى إدارة مزارع الدواجن

نظم معهد بحوث الإنتاج الحيوانى قسم بحوث تربية الدواجن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دورة تدريبية بعنوان «التقنيات الحديثة فى إنشاء وإدارة مزارع دجاج إنتاج البيض» خلال الفترة من الأحد الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١ حتى الخميس الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢١.

وقال الدكتور مصطفي خليل مدير المعهد في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن الدورة تتناول عدة محاور تشمل النظم الحديثة لاسكان الدجاج البياض وتجهيزات المسكن والطرق الحديثة لتفريخ بيض أمهات الدجاج البياض.

النظم الحديثة لحضانة كتاكيت دجاج إنتاج البيض وإدارة ورعاية وإنتاج قطعان دجاج إنتاج البيض وتغذية دجاج انتاج البيض فى المراحل العمرية المختلفة وتكوين علائق الدجاج البياض وكيفية تسويق بيض وكتاكيت ودجاج سلالات إنتاج البيض.

ومن جانبه، قال الدكتور سمير ابراهيم وكيل المعهد للإرشاد والتدريب إنه سيتم خلال الدوره مناقشة وعرض دراسة جدوى لمشروع دجاج إنتاج البيض والتوصيات الفنية والأمان الحيوى فى مزارع الدجاج البياض والأمراض الشائعة التى تصيب الدجاج البياض والوقاية منها وبرنامج تحصين وقائى، مشيرا إلى أن الدورة يشارك فيها خبراء الدواجن والمتخصصين بالجامعات ويمنح المتدرب شهادة معتمدة من المعهد.

وكشفت التقارير الواردة من الطب الوقائي بالهيئة البيطرية أنه تم اتخاذ عدداً من الإجراءات للتصدى للبؤر المرضية التى قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات وكذلك القيام بحملة للتوعية والارشاد، وقد تم توزيع لقاحات الامراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.

وأوضحت التقارير الواردة من مديرية الطب البيطري بالجيزة أن أطباء الطب الوقائي بالمديرية قاموا بتحصين 12,159 رأس من الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية.