6057 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا وأوكرانيا

سجلت وزارة والسلطات الصحية في فنزويلا و أوكرانيا ما يقرب من 6057 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ24 ساعة الماضية.

فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم الإثنين 995 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 190 ألفا و371 حالة، تعافي منهم 91 % من الحالات.

ويبلغ عدد الحالات النشطة 15 ألفا و337 حالة .. بينما بلغت حصيلة الوفيات 2400 حالة بعد تسجيل 19 حالة جديدة.



أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 5 آلاف و62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليونين و30 ألفا و333 حالة.

وأفادت السلطات الصحية- وفق ما أوردته صحيفة “كييف بوست” الأوكرانية اليوم الاثنين- بأنه خلال الفترة نفسها، سجلت البلاد 195 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بالفيروس التاجي، ليصل تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 42 ألفا و518 شخصا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى مليون و579 ألفا و438 شخصا بعدما تماثل 6 آلاف و910 أشخاص خلال الساعات الماضية.

كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي

