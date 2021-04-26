«الري» تؤهل 1593.568 كيلو متر من الترع المتعبة

تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

وتقوم الري بتأهيل الترع في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية".



وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الإثنين ، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 1593.568 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 9،003 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.



من جهته قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة وتشمل الرى والزراعة والنقل.



وأوضح غانم، إنه تم إعطاء الأولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.



وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تستهدف أيضا تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه، بالإضافة إلى تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل.



يذكر أن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، وترشيد الاستخدامات، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها، كما يتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار الساعة نتائج ما تم إنجازه فى تنفيذ المشروع القومي.