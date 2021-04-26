بأفضل مخرج.. من هي «كيلو تشاو» الفائزة بأوسكار 2021؟

توجت «كيلو تشاو» بجائزة الأوسكار أفضل مخرج عن فيلم «أرض الرحل» وتشير أغلب التوقعات للدوائر النقدية السينمائية عالميًا إلى أن فيلم نوماندلاند (أرض الرّحل) سيكون هو بطلا لأوسكار، ويكون أبرز من يحصد الجوائز على كافة المستويات.

حكاية الفيلم

يحكي الفيلم عن امرأة تفقد عملها في أحد البلدان الصغيرة لتقرر أن تبدأ حياة مثيرة في بيت متنقل داخل شاحنة صغيرة في الغرب الأمريكي.

الفيلم هو المرشح الأبرز للفوز بجائزة أفضل فيلم أيضا، بعد فوزه بجائزة أفضل مخرج للمخرجة كلوي تشاو.

فمن هى تلك المخرجة والتى تدعى بكلوى تشاو ويظهر من إسمها إنها تنتمى لأصول أسيوية ؟

هى مخرجة أمريكية من أصول اسيوية ، وهى صينية المنشأ وتدعى، كلوي تشاو" .

-هى أول امرأة آسيوية وثاني امرأة على الإطلاق تفوز بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلمها "أرض الرحل" ("نومادلاند".

- ولدت عام 1982 وهى مخرجة ومنتجة وكاتبة سيناريو

- يحكي الفيلم قصة مجموعة من قاطني الشاحنات في أميركا إبان فترة الركود يتنقلون من عمل إلى آخر في مساع صعبة لكسب العيش

- تشاو ولدت في الصين وعاشت في بكين حتى سن الرابعة عشرة عندما انتقلت للدارسة في لندن ثم انتقلت للدراسة في لوس انجلوس فى أمريكا واستقرت هناك .

- فازت قبل الأوسكا بجائزة الذهبية "جولدن جلوب" عن نفس الفيلم

- وعقب تسلمها الجائزة: "لقد وجدت دائمًا الخير في الأشخاص الذين قابلتهم في كل مكان ذهبت إليه في العالم".

- ومن أقوالها: "ما حصل يعني الكثير لمن لديه الإيمان والشجاعة للتمسك بالصلاح في نفسه والتمسك بالخير في الآخرين بغض النظر عن مدى صعوبة القيام بذلك".