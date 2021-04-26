2483 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند وسلوفاكيا 

سجلت مركز إدارة أزمة كورونا و جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في تايلاند وسلوفاكيا ما يقرب من 2483 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تايلاند

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 2048 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 57 ألفاً و508 حالات.

وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين - أن البلاد سجلت ثماني وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 148 وفاة، وفي الوقت نفسه ارتفع عدد المتعافين من الجائحة في تايلاند إلى 26 ألفاً و873 متعافيا.



سلوفاكيا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 435 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سلوفاكيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 379 ألفا و911 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين- بأنه تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و495 حالة.

وأضافت الجامعة أنه تم توزيع مليون و429 ألفا و557 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء سلوفاكيا، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل في البلاد بلغ 416 ألفا و112 شخصا.





أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.