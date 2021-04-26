ضبط 300 ألف كمامة مجهولة المصدر بالبحيرة

ضبط 300 ألف كمامة مجهولة المصدر فى حملة تموينية مكبرة بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المهندس مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة على المحلات التجارية والمخابز البلدية ومتابعة السلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن: ضبط عدد 150 كرتونة كمامات "ماسك طبي" بكل كرتونة 40 علبة بكل علبة عدد 50 ماسك بإجمالي 300 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على منشأها داخل مخزن توزيع غير مرخص، وجاري فحصها عن طريق الطب الوقائي بمديرية الصحه لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام من عدمه.

كما تمكنت الحملة من ضبط مركز تعبئة عطور غير مرخص ويستخدم أسماء وماركات شهيرة، وتم التحفظ به على عدد 80 كرتونة بإجمالي عدد 960 عبوة عطور مختلفة الأحجام والأنواع، وضبط عدد 22 شيكارة منظف ومسحوق غسالات بدون بيانات زنة الشيكارة 10 كجم بمخزن منظفات غير مرخص، وتم ضبط عدد 156 كرتونة مشروب بربيكان شعير غير كحولي بكل كرتونة عدد 24 عبوة زنة 330 مللي بإجمالي عدد 3744 زجاجه بمركز توزيع غير مرخص وغير مصحوبة بالمستندات التي تدل على مصدرها.

كما تم ضبط عدد 8 محلات جزارة لحوم بلدية تعرض للبيع لحوم مختومة بأختام مزورة وباستخدام حبر أحمر ضار صحيا ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط عدد 60 عبوة دهانات منتهية الصلاحية بمخزن توزيع دهانات غير مرخص.

وبالمرو على المخابز البلدية تمكنت الحملة من ضبط عدد 18 مخبز تنتج الخبز المدعم ناقص الوزن القانوني بمقدار يصل إلى 26 جم بالرغيف الواحد وجاري غلق المخبز لمدة شهر تنفيذا للتوجيه الوزاري ولائحة المخابز.

تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال للمخالفين.