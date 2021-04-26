الإثنين 26 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 300 ألف كمامة مجهولة المصدر فى حملة تموينية مكبرة بالبحيرة

ضبط 300 ألف كمامة مجهولة المصدر بالبحيرة

ضبط كمامات مجهولة
ضبط كمامات مجهولة المصدر

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المهندس مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة على المحلات التجارية والمخابز البلدية ومتابعة السلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن: ضبط عدد 150 كرتونة كمامات "ماسك طبي" بكل كرتونة  40 علبة بكل علبة عدد 50 ماسك بإجمالي 300 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على منشأها داخل مخزن توزيع غير مرخص، وجاري فحصها عن طريق الطب الوقائي بمديرية الصحه لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام من عدمه.

كما تمكنت الحملة من ضبط مركز تعبئة عطور غير مرخص ويستخدم أسماء وماركات شهيرة، وتم التحفظ به على عدد 80 كرتونة بإجمالي عدد 960 عبوة عطور مختلفة الأحجام والأنواع، وضبط عدد 22 شيكارة منظف ومسحوق غسالات بدون بيانات زنة الشيكارة 10 كجم بمخزن منظفات غير مرخص، وتم ضبط عدد 156 كرتونة مشروب بربيكان شعير غير كحولي بكل كرتونة عدد 24 عبوة زنة  330 مللي بإجمالي عدد  3744  زجاجه بمركز توزيع غير مرخص وغير مصحوبة بالمستندات التي تدل على مصدرها. 

كما تم ضبط عدد 8 محلات جزارة لحوم بلدية تعرض للبيع لحوم مختومة بأختام مزورة وباستخدام حبر أحمر ضار صحيا ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط عدد 60 عبوة دهانات منتهية الصلاحية بمخزن توزيع دهانات غير مرخص.  

وبالمرو على المخابز البلدية تمكنت الحملة من ضبط عدد 18 مخبز تنتج الخبز المدعم ناقص الوزن القانوني بمقدار يصل إلى 26 جم بالرغيف الواحد وجاري غلق المخبز لمدة شهر تنفيذا للتوجيه الوزاري ولائحة المخابز. 

تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال للمخالفين.

تموين حملة تموينية بالبحيرة البحيرة ضبط عدد

الأكثر قراءة

دعاء يوم 14 من رمضان 2021| أدعية اليوم الرابع عشر: "اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى"

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 26-4-2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 26-4-2021

تخلف عن دفع أقساط سيارتها فاختطفته بالمطرية.. تجديد حبسها و4 آخرين

انفصال عربة قطار أبوقير بمحطة المعمورة فى الإسكندرية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

علي سعدة

على سعدة يكتب.. ديليسبس ليس استعماريًا أو خائنًا

د. منى حلمى

حقنا فى الرقى والتقدم والسعادة وإفادة البشرية

جمال-أسعد

الدين والمؤسسة الدينية

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسمح للفلسطينيين بالوصول لمحيط البلدة القديمة بالقدس الشرقية

«أبوالغيط» يُدين الاعتداءات الإسرائيلية على القدس الشرقية

تجدّد الصدامات فى القدس بعيد توجيه نتانياهو دعوة للهدوء