أكثر من 3500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في نيبال وسيرلانكا

سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في نيبال و سيرلانكا، ما يقرب لـ 3825 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

نيبال

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 3032 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في نيبال، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 300 ألف و119 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - بأنه تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 3164 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أنه تم توزيع مليون و989 ألفا و248 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء نيبال.

سريلانكا

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 793 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سريلانكا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 101 ألف و379 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني - بأنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 642 حالة.

ولفتت الجامعة إلى توزيع 925 ألفا و242 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء سريلانكا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الاثنين ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 147 مليونا و 810 ألفا و 555 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و122 ألفا و 981 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 125 مليونا و 374 ألفا و 425 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.