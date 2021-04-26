3396 إصابة جديدة بكورونا في بوليفيا وبنجلاديش

سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في بوليفيا وبنجلاديش 3396 حالة إصابة و113 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بوليفيا



أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 474 حالة إصابة جديدة بفيروس في بوليفيا ، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 297 ألفا و659 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم - بأنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و824 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أنه تم توزيع 619 ألفا و794 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء بوليفيا.

بنجلاديش



ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 2922 حالة إصابة جديدة بفيروس في بنجلاديش، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 745 ألفا و322 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم - بأنه تم تسجيل 101 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و53 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في بنجلاديش بلغ مليونين و155 ألفا و296 شخصا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



