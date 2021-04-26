حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية.. الاثنين 26 أبريل 2021

تقدمها جاكلين عقيقي

تُقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية النارية ليوم الاثنين 26 أبريل 2021 على النحو التالي:

برج الحمل:

مهنياً: حتى لو عاكستك الظروف ثابر وكرر المحاولات البنّاءة، تذكر أنه يوم جميل ولا يجوز ضرب طموحاتك وآمالك عرض الحائط، واحذر من زملائك الموجودين في محيط عملك.

عاطفياً: احزم أمرك وأقدم على مشروع الارتباط، تلك الفترة مناسبة، وأوضاعك المادية على أفضل ما يرام هناك شخص قريب منك لا تضيعه من يدك.

صحياً: انتفاخ في الأمعاء، وعسر هضم، بسبب الإفراط في تناول الطعام غير الصحي.

برج الأسد :

مهنياً: تقترب تدريجياً من تحقيق الحلم الذي راودك طويلاً، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع وحافظ على علاقاتك بمديرينك.

عاطفياً: تعاطف كبير مع شريك قديم، لكن هنالك تجارب غير مشجعة تعوّق تقدّم الأمور، احذر من تفاقم المشاكل التي قد تعود بشكل سلبي على علاقاتك الاخرى.

صحياً: بنيتك القوية تساعدك على تحمل الجهود التي عليك بذلها وكل الضغوط التي تتعرض لها حافظ على هدوء أعصابك.

برج القوس :

مهنياً: إنه يوم جيد فلا داعي إلى القلق، تحصد ثمار جهودك وقد تحصد أكثر ممّا تتوقع، لديك الكثير من المزايا التي تجعلك مميزاً في مجال عملك، فحاول أن تستغل ذلك.

عاطفياً: تعرف ازدهاراً عاطفياً يتناغم مع الازدهار المادي، وقد تقيم علاقة بشخص قادر على دعمك ويكون بينكم علاقة متناغمة ورومانسية.

صحياً: قد تصاب بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم بسبب عصبيتك الزائدة وانفعالك القوي حافظ على هدوء أعصابك.

صفات أصحاب الأبراج النارية

الصفات التي يشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس والتي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم، وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان وكثيرا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين، ويحبون الظهور وتسليط الضوء عليهم.