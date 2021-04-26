اسكتلندا وأيرلندا تخففان قيود إغلاق كورونا المستجد (كوفيد-19)

خففت اسكتلندا وأيرلندا اليوم الاثنين من القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا مع عودة البلدين ببطء إلى حياة ما قبل الجائحة.



وستسمح اسكتلندا بإعادة فتح جميع المحلات التجارية وصالات الألعاب الرياضية والمرافق الرياضية الداخلية، بينما ستتم إعادة فتح الحانات والمقاهي والمطاعم لاستقبال مجموعات تصل إلى ستة أشخاص في الهواء الطلق.



وسيتم أيضا استئناف الأعمال غير الضرورية في منازل الآخرين، بما في ذلك التنظيف والإصلاح والطلاء والديكور.



وكان يسمح فقط في السابق بإعادة فتح صالونات مصففي الشعر والحلاقين ومحلات الأدوات المنزلية ومحلات التصليح الكهربائي وصالات عرض السيارات، بينما كان بإمكان المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.



وفي أيرلندا، يمكن لمن هم دون سن الثامنة عشر أن يشرعوا مجددا في ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، ويمكن لعب الجولف والتنس، ويمكن للمواطنين الوصول إلى مناطق الجذب السياحي الخارجية مثل حدائق الحيوان ومتنزهات الحياة البرية.



يشار إلى أنه منذ 12 أبريل، تم السماح بتجمع اسرتين في الهواء الطلق، بينما سُمح للأشخاص بالانتقال داخل مقاطعتهم لممارسة الرياضة والاستجمام. كما سُمح لهم في السابق بالتحرك على مسافة لا تبعد عن منازلهم أكثر خمسة كيلومترات.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.