باكستان تسجل 4825 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز الـ800 ألف حالة

سجلت باكستان 4 آلاف و825 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 800 ألفا و452 حالة.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية -حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الاثنين- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 70 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و187 حالة وفاة.



وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 694 ألفا و64 شخصا، بعدما تماثل 4 آلاف و234 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت باكستان أمس الأحد عن تقديم إمدادات طبية إلى الهند التي تكافح في مواجهة موجة ساحقة من الإصابات بفيروس كورونا المُستجد.



وذكرت صحيفة “دون” الباكستانية، أن القادة الباكستانيين أعربوا عن تضامنهم مع الشعب الهندي، وأن رئيس الوزراء عمران خان تمنى "الشفاء العاجل" للمتضررين من الفيروس، ودعا إلى التعاون في مكافحة الوباء.



وأعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، عن عرض المساعدة على الهند..وقال "كبادرة تضامن مع شعب الهند في أعقاب الموجة الحالية من كوفيد-19، قدمت باكستان رسميًا الإغاثة والدعم للهند".

إصابات كورونا العالمية

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.