حظك اليوم لمواليد الأبراج الهوائية الإثنين 26 أبريل 2021

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية الهوائية، الإثنين 26 أبريل 2021 على النحو التالي:

برج الدلو:

مهنياً: يطالعك اليوم ببوادر جيدة توحي إليك بالمثابرة ومتابعة الجهود ومع هذه الأجواء الإيجابية تستعيد الأمل والتفاؤل وتزداد حظوظك قوة.

عاطفياً: قد تغفر للشريك أموراً أخطأ فيها تجاهك، لكنك لن تتهاون في حال كان الكذب هو محور الخلاف ولكن حاول ان تكون صبورا عليه.

صحياً: كن حريصاً في لائحة طعامك، وخفف من النشويات والدهون حتى تحافظ على صحتك.

برج الجوزاء:

مهنياً: خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء مجدداً، وخصوصا أنك واجهت في الفترة الماضية تراجع لافتاً في عملك احذر كل من حولك.

عاطفياً: تجد نفسك مندفع للقيام بخطوات مستقبلية تجاه الشريك، لكنّه قد يعلمك بأنه غير جاهز لذلك بعد حافظ على علاقتكما سويا.

صحياً: قد تتأرجح اليوم بين وضع صحي رائع وحيوية فائضة وفترة إحباط وآلام متنقلة عليك بالحفاظ على ممارسة الرياضة.

برج الميزان:

مهنياً: بانتظارك مفاجآت سارة ومصادفات مدهشة لكن التغير في المعطيات سيكون تدريجيًا وليس فُجائيًا، فكن صبورًا ومتفائلاً حت تتقدّم نحو النجاح والازدهار.

عاطفياً: تبحث عن استقرارك وربما تؤمّنه في هذه الأثناء، وتوقّع بعض المغامرات والتطورات على هذا الصعيد مع الشريك فهو يحبك.

صحياً: يوم مثالي للبدء من التخلص من الميول المتشائمة والأفكار السود التي تضغط علي اعصابك وتسبب لك المتاعب.

صفات أصحاب الأبراج الهوائية

الصفات المشتركة بين مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة، أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، تكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدال، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليين، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

يتسم أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب ولا عجب في انهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما وانهم يتميزون بالمرح ويبحثون دائما عن السعادة والحب . يميل أصحاب الأبراج الهوائية الى الدخول في عدة علاقات في حياتهم فهم اشخاص يحبون التواصل ويجيدون التفاهم الجيد بشكل جيد والاجتماعيات، ينجح الهوائيون في الاعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيف.

تنحصر هواياتهم في الكتب ويقضون أوقات الفراغ بكل ما له علاقة بالهواء كالطيران. يميلون الى حب الاطلاع والى المطالعة، المثالية والديناميكية من ابرز صفاتهم. وأخيرا، المولود الهوائي مثقف ومفكر ومبدع ومتحدث لبق.