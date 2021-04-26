الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

سول يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة هذا العام

جائزة أوسكار
جائزة أوسكار

-فاز "سول" الأحد بجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة ، وهو شريط شاعري من إنتاج استديوهات "بيكسار" يتناول معنى الحياة، يُكسبه طرحه في خضم الجائحة أهمية إضافية.


وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس ” الفرنسية ، يروي الفيلم محنة جو غاردنر بين الحياة والموت ، وهو مدرس موسيقى متواضع من نيويورك يطمح إلى أن يصبح عازف جاز مع أكبر النجوم.


ويجد غاردنر نفسه بعد سقطة، في طابور سماوي لا نهاية له هو بمثابة غرفة انتظار ما بعد الموت ، قبل أن يهوي بالخطأ إلى "عالم ما قبل الولادة" ، حيث من المفترض أن تكتسب كل "روح" بشرية شخصيتها، بصفاتها وعيوبها ، قبل أن تدخل جسم الإنسان.


وقال أحد المخرجين المشاركين بيت دوكتر عند تسلّم الجائزة إنه أراد أن يصنع فيلماً "يستكشف معنى الحياة".


وتقدم "سول" على "أونوارد" و"أوفر ذي مون" و"إي شون ذا شيب موفي: فارماغيدون" و"وولفووكرز".

فاز فيلما One More One وANOTHER ROUND للمخرج الدنماركي توماس فينتربيرج بجائزة "الأوسكار" لأفضل فيلم أجنبي.

وأهدى فينتربيرج الفوز لابنته التي قضت بحادث سيارة عام 2019.

كما فاز فيلم "الأب" للنجم أنتوني هوبكنز بجائزة "أوسكار" لأفضل سيناريو مأخوذ عن عمل أدبي.

وأقيم حفل توزيع جوائز "الأوسكار" في محطة قطارات يونيون بوسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية حيث أقيم مسرح لهذه المناسبة.

 

يشار الي أن الأوسكار هي جوائز للجدارة الفنية والتقنية في مجال صناعة السينما، تُمنح الجوائز سنويًا من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة وتعتبر الجوائز اعترافًا دوليًا بالامتياز في الإنجازات السينمائية وفقًا لتقييم أعضاء التصويت في الأكاديمية. 

يُمنح الفائزين من مختلف الفئات نسخة من تمثال ذهبي، يسمى رسميًا «جائزة الأوسكار للتميز»، على الرغم من أنه يشار إليه بشكل أكثر شيوعًا باسمه، «الأوسكار»". يصور التمثال فارسًا على طراز الآرت ديكو

 

نُحتت الجائزة في الأصل من قبل جورج ستانلي من رسم تخطيطي لتصميم لسيدريك جيبونز وقدّمت لأول مرة  في عام 1929 في عشاء خاص استضافه دوجلاس فيربانكس في فندق هوليوود روزفلت، الحدث الذي عُرف لاحقًا باسم جوائز الأوسكار الأولى.

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