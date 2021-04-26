فرانسس ماكدورماند تفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في نومادلاند

فازت الأميركية فرانسس ماكدورماند بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في "نومادلاند" حيث تؤدي شخصية أرملة تجوب طرق الولايات المتحدة لاكتشاف الجانب غير الظاهر منها.



و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس ” الفرنسية ، جائزة الأوسكار هذه هي الثالثة تنالها الممثلة البالغة 63 عاماً، ولم يسبقها إلى هذا الإنجاز إلا ستة آخرون من بينهم ثلاث نساء هن ميريل ستريب وانجريد برغمان وكاثرين هيبرن الفائزة بأرع جوائز.



و قالت الممثلة البالغة 63 عاما عند تسلمها الجائزة "الكلام يخونني".



و تقدمت الممثلة على كل من فايولا ديفيس (ما رينيز بلاك باتم) وأندرا داي (ذي يونايتد ستايتس فرسس بيلي هوليداي) وفانيسا كيربي (بيسز أوف إيه وومان) وكاري موليجان (بروميسينج يونج وومان).



و كانت الممثلة نالت أول أوسكار في مسيرتها العام 1997 عن دور شرطية حامل في "فارجو" وأعادت الكرة في 2018 عن دور أم تبحث بيأس عن تحقيق العدالة بعد اغتصاب ابنتها وقتلها في "ثري بيلبورد آوتسايد إبينج ميزوري".

وفازت المخرجة الصينية المولد كلوي تشاو بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "أرض الرحل" (نومادلاند)، وأصبحت بذلك أول امرأة آسيوية وثاني امرأة على الإطلاق تفوز بجائزة "الأوسكار" لأفضل مخرج.

ويحكي الفيلم قصة مجموعة من قاطني الشاحنات في الولايات المتحدة إبان فترة الركود يتنقلون من عمل إلى آخر في مساع صعبة لكسب العيش.

وأقيم حفل توزيع جوائز "الأوسكار" في محطة قطارات يونيون بوسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية حيث أقيم مسرح لهذه المناسبة.

يشار الي أن الأوسكار هي جوائز للجدارة الفنية والتقنية في مجال صناعة السينما، تُمنح الجوائز سنويًا من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة وتعتبر الجوائز اعترافًا دوليًا بالامتياز في الإنجازات السينمائية وفقًا لتقييم أعضاء التصويت في الأكاديمية.

يُمنح الفائزين من مختلف الفئات نسخة من تمثال ذهبي، يسمى رسميًا «جائزة الأوسكار للتميز»، على الرغم من أنه يشار إليه بشكل أكثر شيوعًا باسمه، «الأوسكار»". يصور التمثال فارسًا على طراز الآرت ديكو.

نُحتت الجائزة في الأصل من قبل جورج ستانلي من رسم تخطيطي لتصميم لسيدريك جيبونز وقدّمت لأول مرة في عام 1929 في عشاء خاص استضافه دوجلاس فيربانكس في فندق هوليوود روزفلت، الحدث الذي عُرف لاحقًا باسم جوائز الأوسكار الأولى.