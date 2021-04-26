«الفخرانى» يعود لزمن «الشقاوة».. تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل «نجيب زاهى زركش»

شهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخراني، العديد من الأمور الشائكة والمثيرة بشكل كبير، أبرزها عودة "نجيب" لإقامة سهرات ليلية في قصره، بصحبة كلا من "ليالي" وتجسدها الفنانة نهى عابدين، التي قامت بوصلة رقص له، و"طريف" يجسده الفنان محمد محمود الخادم الخاص وصندوق اسرار عائلة زركش باشا.

"نهى" ترفض الحديث مع "مؤنس"

رفضت "نهى" الحديث مع "مؤنس" - محمد إبراهيم يسرى، خاصة بعد شعورها بعدم تحمله المسئولية واتخاذه خطوات جدية فى علاقتهما من أجل الارتباط، وفي حقيقة الأمر يعيش "مؤنس" في حيرة شديدة خاصة بعد رفض والدته "شيرين" - أنوشكا - فكرة ارتباطه بـ "نهى" ابنة "صابر" عامل البوفيه الذى يعمل فى شركة شيرين زركش، بسبب اختلاف الطبقات، خاصة أنها تنتمي إلى عائلة زركش باشا الارستقراطية.

"نانسي" تفاجئ "مسعد" بالصداقة

قامت "نانسي" رنا رئيس، بمقابلة "مسعد" رامز أمير، وأثناء جلوسهما تأتي "سحر" صديقة "مسعد" وتكشف سره أمام "نانسي" حول هوايته في تعدد علاقاته مع الفتيات من أجل الوقوع في غرامه والتخلي عنهن في النهاية، ليتفاجأ بهدوء أعصاب "نانسي" التى تؤكد له أنه بالنسبة لها مجرد صديق، وأنها تقابله من أجل معرفة تفاصيل تتعلق بالرواية التى أهداها بها في عيد ميلادها فقط لا غير.



"نجيب" يصاب بـ"تليف الكبد"



وفي مشهد آخر يذهب "نجيب" لمقابلة "أنور" الدكتور الخاص به وصديقه المقرب، يجسده الفنان عبدالرحيم حسن، الذي يخبره أن التليف يزداد في الكبد، ويحاول أن يوعيه بأهمية المحافظة على جسمه وأخذ العلاج المناسب له، ويلومه الطبيب على كثرة شرب الخمر وإهداره صحته.

تصاعد الأحداث بعودة "الفخراني" لزمن "الشقاوة"

وتنتهي أحداث الحلقة بعودة "نجيب" النجم يحيى الفخراني، لزمن الشقاوة من جديد، "على حد قوله" عندما ذهب لزيارة "سعيد" إسلام إبراهيم، بمنزله ووجد شاب يحاول تهديد "سعيد" ومشاجرته، ليتحول عليه "نجيب" خاصا انه يشعر تجاه "سعيد" بالأبوة قائلا: "شكلنا هنرجع لزمن الشقاوة.. أنا بلطجي كبير.. اللي يشوف زركش يخشع اخشع ياض" لتتحول الجملة بعد لحظات حديث بين رواد السوشيال ميديا.

أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش 2021

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها، ويعرض المسلسل على قناتى ON و DMC.



فريق عمل مسلسل نجيب زاهي زركش رمضان 2021

يشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم والشباب المتميزين منهم أنوشكا وهالة فاخر ومحمد محمود، إسلام إبراهيم ورامز أمير، كريم عفيفي، نهى عابدين، شيرين، رنا رئيس، تميم عبده ومحمد الصاوي، فتوح أحمد، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادى الفخراني.