الإثنين 26 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«One More One» و«ANOTHER ROUND» يفوزان بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبى

جائزة الأوسكار
جائزة الأوسكار

فاز فيلما "One More One" و"ANOTHER ROUND" للمخرج الدنماركي توماس فينتربيرغ بجائزة "الأوسكار" لأفضل فيلم أجنبي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية  "فرانس برس" أهدى فينتربيرج الفوز لابنته التي قضت بحادث سيارة عام 2019.

وفازت كلوي تشاو بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "نومادلاند" (أرض الرحل)، الذي يحكي قصة امرأة تفقد عملها في أحد البلدان الصغيرة لتقرر أن تبدأ حياة مثيرة في بيت متنقل داخل شاحنة صغيرة في الغرب الأمريكي.

وفازت المخرجة الصينية المولد كلوي تشاو بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "أرض الرحل" (نومادلاند)، وأصبحت بذلك أول امرأة آسيوية وثاني امرأة على الإطلاق تفوز بجائزة "الأوسكار" لأفضل مخرج.

ويحكي الفيلم قصة مجموعة من قاطني الشاحنات في الولايات المتحدة إبان فترة الركود يتنقلون من عمل إلى آخر في مساع صعبة لكسب العيش.

ولدت تشاو في الصين وعاشت في بكين حتى سن الرابعة عشرة عندما انتقلت للدراسة في لندن ثم انتقلت للدراسة في لوس أنجلوس.

كما حصد النجم العالمي دانيال كالويا، جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "Judas and the Black Messiah".

وحصد فيلم "Ma Rainey's Black Bottom"، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي الراحل تشادويك بوسمان، جائزة أفضل مكياج وشعر.

وأقيم حفل توزيع جوائز "الأوسكار" في محطة قطارات يونيون بوسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية حيث أقيم مسرح لهذه المناسبة.

 يذكر أن الأوسكار هي جوائز للجدارة الفنية والتقنية في مجال صناعة السينما، تُمنح الجوائز سنويًا من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة وتعتبر الجوائز اعترافًا دوليًا بالامتياز في الإنجازات السينمائية وفقًا لتقييم أعضاء التصويت في الأكاديمية. 

ويُمنح الفائزين من مختلف الفئات نسخة من تمثال ذهبي، يسمى رسميًا «جائزة الأوسكار للتميز»، على الرغم من أنه يشار إليه بشكل أكثر شيوعًا باسمه، «الأوسكار»". يصور التمثال فارسًا على طراز الآرت ديكو.

ونُحتت الجائزة في الأصل من قبل جورج ستانلي من رسم تخطيطي لتصميم لسيدريك جيبونز وقدّمت لأول مرة  في عام 1929 في عشاء خاص استضافه دوجلاس فيربانكس في فندق هوليوود روزفلت، الحدث الذي عُرف لاحقًا باسم جوائز الأوسكار الأولى.

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