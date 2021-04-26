الفلبين تواصل مناوراتها فى بحر الصين الجنوبى

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الفلبين تواصل مناورات بدأتها الأسبوع الماضي في بحر الصين الجنوبي تشمل تدريبا على الملاحة، وعمليات القوارب الصغيرة وعمليات الصيانة وعمليات لوجستية.

ووصف مسؤول في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية المناورات بأنها "جزء من الجهود الرامية لضمان سلطة مانيلا البحرية، في المياه المتنازع عليها".

وينفذ خفر السواحل الفلبيني التدريبات على مقربة من جزيرة ثيتو التي تسيطر عليها مانيلا من جهة، وسكاربورو شول الخاضعة لسلطة الصين على وقع ارتفاع التوتر في البحر الغني بالموارد.

وقال الناطق باسم خفر السواحل الفلبيني كومودور أرماندو باليلو: "ندعم مقاربة كل الأمة في حماية سلطتنا القضائية البحرية".

وبدأت التدريبات، بينما أجرت القوات المسلحة الفلبينية، مناورات مشتركة مع الجيش الأمريكي انتهت الجمعة.

وأثار الكشف عن وجود مئات السفن الصينية الشهر الماضي في جزر سبراتلي، السجال الدبلوماسي الأخير بين البلدين.

ورفضت الصين، التي تطالب بالبحر بأكمله تقريبا، مطالبات الفلبين المتكررة بسحب السفن، وأصرت على أنها ليست إلا سفن صيد.

ونشرت مانيلا ردا على ذلك مزيدا من السفن ضمن دوريات، بينها سفن تابعة لخفر السواحل وسلاح البحرية، لتكثيف الرقابة، ومنع الصيد غير المشروع.

وعلى صعيد آخر ، سجلت الصين اليوم الأثنين 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذلك مقابل 13 حالة في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج مضيفة أن عدد الإصابات الخالية من الأعراض، التي لا تصنفها الصين حالات إصابة مؤكدة، ارتفع من 14 إلى 18.



ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حاليا 90599 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.