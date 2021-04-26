الإثنين 26 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرة الطاقة الأردنية: نأمل عودة حفر الآبار فى حقل حمزة لإنتاج النفط العام المقبل

هالة زواتي
هالة زواتي

عبرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي عن أملها في عودة حفر الآبار في حقل حمزة بداية العام المقبل، وسط توقعات بإنتاج ألفي برميل نفط يوميا قريبا.

وقالت زواتي لـ "قناة المملكة"، إن "حقل حمزة موضوع جديد قديم هو أول حقل عملنا فيه في الأردن ببداية الثمانينيات، للأسف تركنا هذا الحقل في نهاية الثمانينيات.. عدنا في نهاية 2018 وفي 2019 تحديدا قمنا بإعادة تأهيل البنية التحتية في الحقل التي كانت مهترئة".

وأضافت: "في نهاية 2020 بدأنا بإعادة تأهيل الآبار الموجودة في حقل حمزة، وأن 4 آبار منتجة في حقل حمزة لكن إنتاجها متواضع جدا".

وتابعت: "كانت الآبار تنتج 10 براميل في اليوم للعديد من السنوات، وعملنا على تحسين إنتاج هذه الآبار.. نتوقع أن يتحسن الإنتاج بكميات جيدة.. نتوقع إنتاج ألفي برميل يوميا قريبا"، وهي المرحلة الثانية.

وأوضحت أنه "في المرحلة الثالثة سنعود إلى حفر الآبار في حقل حمزة... عندما نتحدث عن ألفي برميل يعني أن هذا الحقل الأمل فيه كبير".

وفي السياق، أشارت زواتي إلى تنوع في مصادر الغاز في الأردن، قائلة: "غاز الريشة يؤمن أكثر من 5% من احتياجات الأردن"، إضافة إلى "غاز الأنابيب وغاز المسال الذي يأتي للأردن من أي مكان في العالم".

 وفي وقت سابق، حددت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي  الأسبوع الماضي ، 12 خامًا من المعادن الاستراتيجية المفتوحة للاستثمار تستخدم في مجالات صناعية واسعة ومتطورة ولم يتم استغلالها.

وأوضحت زواتي أن الوزارة تعمل حاليًا على تعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين الاستخراجي والتحويلي الذي حقق عوائد قيمتها 2.43 مليار دينار عام 2019.

ولفتت الوزيرة وفق وكالة الأنباء الأردنية أن عوائد قطاع التعدين الاستخراجي والتحويلي تشكل 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وبلغت قيمة صادراته 945 مليون دينار عام 2019، لتمثل 19 بالمئة من اجمالي صادرات الأردن.

وأضافت زواتي ان الوزارة ماضية في جهود تشجيع إنشاء صناعات استخراجية وتحويلية تقوم على الخامات الوطنية، وتواصل تنفيذ البرامج التنقيبية عن الثروات المعدنية كالعناصر الأرضية النادرة والمعادن الثقيلة والليثيوم، وأن هناك العديد من المعادن لا تزال بحاجة للاستكشاف والتقييم.

الأردن النفط إنتاج النفط الأردنية وزيرة العام المقبل الطاقة وزير

الأكثر قراءة

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

انفصال عربة قطار أبوقير بمحطة المعمورة فى الإسكندرية (صور)

أغنياء الهند يهربون بعد انتشار وباء كورونا فى البلاد

«تعرضت للضرب من والدتها بسبب الاحتفال».. ذكريات معالى زايد عن شهر رمضان

سعر الريال السعودى فى الأسواق المصرية اليوم الإثنين 26-4-2021

تحضيرات شخصية لـ على الغريب فى مسلسل نسل الأغراب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

علي سعدة

على سعدة يكتب.. ديليسبس ليس استعماريًا أو خائنًا

د. منى حلمى

حقنا فى الرقى والتقدم والسعادة وإفادة البشرية

جمال-أسعد

الدين والمؤسسة الدينية

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسمح للفلسطينيين بالوصول لمحيط البلدة القديمة بالقدس الشرقية

«أبوالغيط» يُدين الاعتداءات الإسرائيلية على القدس الشرقية

تجدّد الصدامات فى القدس بعيد توجيه نتانياهو دعوة للهدوء