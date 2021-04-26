«اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى بِالْعَثَرَاتِ».. دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان

للدعاء فضل عظيم في غفران الذنوب وتحقيق الأمنيات، حيث أنه من الممكن أن يتغير القدر بالدعاء، لذلك يبحث المسلمون عن أفضل الأدعية في هذا الشهر الكريم، وترصد"الدستور" دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان.

-"اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَأَقِلْنِى فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْهَفَوَاتِ، وَلَا تَجْعَلْنِى غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ".



"فضله"

"مَنْ دَعَا بِهِ فَكَأَنَّمَا صَامَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ".



وهناك أدعية أخرى...

- اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربة إلا كشفتها ولا حاجة إلا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها، بحق محمد وآل محمد إنك أنت الأجل الأعظم برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم زيّني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس القنوع، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وأمّني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين، وأرزقني فيه ذكرك دائما، بتوفيقك يا هادي المضلين.



- اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا أجوَدَ الأجْوَدينَ.

- اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى إقامَةِ أمرِكَ، وَأذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا أبصَرَ النّاظِرينَ.

- اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن أوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.



- اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا.