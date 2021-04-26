الإثنين 26 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مركز الزلازل الأوروبى: هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب بيرو

بيرو
بيرو

تم تسجيل هزة أرضية بقوة 5.3 درجة في بيرو، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

 وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، يشار إلى أن مركز الهزة وقع على مسافة 217 كيلومترا جنوب شرقي مدينة إيكا، وعلى عمق 33 كم.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة وقعت عدة زلازل في العديد من الدول على مستوى العالم، كان آخرها مساء  أمس الأحد   حيث  وقعت هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على بعد 200 كيلومتر قبالة سواحل تونجا جنوب المحيط الهادئ.

كما رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي EMSC، في 20 أبريل الحالي، بأن هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة نياس في إندونيسيا.

وفي النمسا، وشعر السكان بالهزات في مناطق وولايات مثل العاصمة فيينا وهولابرون وبورغنلاند وسالزبورج.

جدير بالذكر أنه قد أكد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، التزام بلاده بزيادة التعاون الدولي من أجل تنفيذ برامج نزع السلاح ودعم التعددية و الطرق الدبلوماسية لتحقيق السلام على أسس مستدامة.

وقال شالينبرج، في تصريح  بمناسبة الاحتفال بيوم التعددية والدبلوماسية من أجل السلام: "يمكننا فقط حل التحديات العالمية بالعمل معًا، لهذا نحتاج إلى نظام فعال متعدد الأطراف".

وأضاف الوزير النمساوي أن التحديات الدولية الراهنة مثل أزمة جائحة كورونا وتغير المناخ تخطت الحدود الوطنية، حيث "نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تفعيل دور المنظمات الدولية".

وأشار الوزير إلى أن النمسا منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة في عام 1955 تدعو- باستمرار وبلا كلل- إلى التعاون متعدد الأطراف؛ حيث تولت المسئولية الدولية باعتبارها تستضيف واحدا من أربع مقرات رسمية للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، كما تشارك في القوات الدولية لحفظ السلام على مدى أكثر من 65 عامًا.

وفي نفس السياق، أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء بالمغرب تسجيل هزة أرضية بقوة 3,5 درجة بمقياس ريختر، في إقليم الدريوش، شمال شرق المملكة المغربية.

وأوضحت شبكة المغرب للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد - في بيان أصدره فجر اليوم الأحد - أن الهزة سجلت على عمق 24 كلم، عند التقاء خط العرض 35.495 درجة (شمالا)، وخط الطول 3.548 درجة (غربا).

هزة أرضية تضرب درجة بيرو قوة ضرب

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