ممرضة تحارب كورونا بدراجتها فى المناطق النائية بكولومبيا

تسافر ممرضة في كولومبيا إلى مختلف المناطق النائية في بلادها على متن دراجتها النارية أو سيرا على الأقدام، لتطعيم الناس.

ووصلت الممرضة أنسيلمو تونوبالا من شعب ميساك إلى محمية السكان الأصليين لتقديم اللقاح.

وتواجه أنسيلمو تونوبالا مهمة صعبة لأن الكثيرين من السكان غير مدركين لجدوى اللقاح المضاد للفيروس التاجي وسط ضعف حملات التوعية.

ونشرت وكالة فرانس برس صورة وثقت الممرضة أنسيلمو تونوبالا ذات الـ49 عاما، وهي بصدد تلقيح امرأة مسنة من السكان الأصليين بلقاح سينوفاك ضد COVID-19 في محمية جوامبيا الأصلية.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كولومبيا إنه تم تسجيل ما يصل إلى 465 حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو مستوى قياسي جديد للوفيات اليومية.

وأضافت أنه تم تسجيل ما يصل إلى 14547 حالة شفاء، و17190 إصابة جديدة مؤكدة و465 حالة وفاة في 25 أبريل.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء مليونين و588 ألفا و204 حالات، وإجمالي الإصابات مليونين و774 ألفا و464، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 71 ألفا و351 حالة.

يشار إلى أن كولومبيا سجلت أول إصابة بكورونا في 6 مارس 2020.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.