أغنياء الهند يهربون بعد انتشار وباء كورونا فى البلاد

يدفع أصحاب الثراء الفاحش في الهند عشرات وآلاف الدولارات للهروب من البلاد، حيث سجل وباء كورونا رقما قياسيا عالميا جديدا للإصابات اليومية لليوم الرابع على التوالي في الهند.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في الأسبوع الماضي أصبحت الهند المركز الجديد للفيروس، الذي أجهد نظام الرعاية الصحية في البلاد وحتى محارق الجثث وأدى إلى نقص حاد في الأوكسجين.

ودفعت الأرقام المقلقة الهنود الأثرياء إلى إنفاق مبالغ طائلة على رحلات الطيران في اللحظة الأخيرة واستئجار رحلات الطائرات الخاصة رغم قيود السفر.

ويبدو أن إحدى الوجهات الشهيرة هي الإمارات التي لا تبعد كثيرا عن الهند، وعادة ما تقوم بتشغيل مئات الرحلات الجوية هناك.

وأعلنت الإمارات هذا الأسبوع أنها ستمنع دخول المسافرين من الهند لمدة 10 أيام اعتبارا من 25 أبريل.

وصرح متحدث باسم شركة الطيران المستأجر الهندية "إير تشارتر سيرفيس إنديا" لوكالة "فرانس برس" بأن مستوى الاهتمام بالطائرات الخاصة صار جنونيا في الهند مؤخرا.

وقال حسب "إيكونوميك تايمز": "لدينا 12 رحلة متوجهة إلى دبي اليوم وكل رحلة ممتلئة تماما"

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.