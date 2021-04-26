تونس تتلقى منحة أمريكية بقيمة 500 مليون دولار لقطاعى الفلاحة والنقل

قال عضو مجلس النواب التونسي حافظ الزواري، إنه على الرغم من الضجيج الذي أحدثته الساحة السياسية فإن "هناك بصيصا من الأمل أطل في نهاية الأسبوع الماضي".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية قال إن لقاء رئيس الحكومة هشام مشيشي مع كل من سفيري الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أسفر عن هبة أمريكية بقيمة 500 مليون دولار موجهة لقطاعي الفلاحة والنقل.

وأشار إلى أن تونس حصلت على تغطية وضمان أمريكيين لبرنامجها الإصلاحي المعروض أمام صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى حصول تونس على دعم غير مشروط لمشروعها الإصلاحي في شكل هبات وقروض تعهد بها سفير الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الزواري أن ''هذه الوعود الحقيقية لم تنزل من السماء صدفة بل كانت ثمرة عمل دؤوب ومثابرة ومجاهدة من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار السيد علي الكعلي والفريق العامل معه بصمت''.

وتابع أن من نتائج العمل الدؤوب هو ''الرسالة الترحيبية التي بعث بها اليوم مدير عام صندوق النقد الدولي والتي ثمن عبرها الجهد الإصلاحي التونسي التشاركي مع كل المنظمات الوطنية".

واعتبر الزواري أن هذه فرصة ''لرص الصف الداخلي''، ودعا كل القوى الوطنية الحية إلى الإنخراط في مسار إنقاذ البلاد

وعلى صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام تونسية، بأن منظمة الصحة العالمية طالبت، عبر رسالة الخارجية التونسية، بوقف بث برنامج للكاميرا الخفية، يبث على قناة تلفزيونية تونسية.

وبحسب ما ذكرت مواقع تونسية، فإن منظمة الصحة العالمية طالبت بوقف برنامج "أنجلينا 19"، الذي يبث على قناة "نسمة".

وأرجعت المنظمة الدولية طلبها بوقف برنامج الكاميرا الخفية، إلى استخدام شعارها في البرنامج دون ترخيص أو إذن، وفق ما ذكر موقع تلفزيون التاسعة.

ووفق الرسالة، فإن البرنامج يمثل استخفافا بالجهود الدولية الرامية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، واستغلال صورة المنظمة دون إذن مسبق، مما يشكل إساءة للمنظمات الأممية من خلال إيهام الضحية بأن الشخص الذي يتلقى التطعيم يصاب بأعراض جانبية، بالإضافة الى استغلال وقت ذروة المشاهدة الأمر الذي ينعكس سلبا على توعية الناس بأهمية وضرورة التلقيح ضد فيروس كورونا، حسبما ذكر موقع "بيزنس نيوز" التونسي.