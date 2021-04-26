رئيسة المفوضية الأوروبية تمنح الأمريكيين أملا فى القيام برحلات صيفية إلى أوروبا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، إن الأمريكيين الذين تلقوا تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا سيكون بمقدورهم السفر إلى الاتحاد الأوروبي هذا الصيف.

وتابعت فون دير لاين في حوار مع صحيفة "نيويورك تايمز"، إن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 ستقبل "دون قيد أو شرط" دخول كل أولئك الذين تلقوا جرعات التطعيم التي تم الموافقة عليها من قبل الهيئة المنظمة داخل التكتل، وكالة الأدوية الأوروبية (إيما).

وقالت: "الأمريكيون، وفقا لما هو واضح، يستخدمون اللقاحات المعتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية".

وأضافت أن "هذا سيسمح بحرية الحركة والسفر إلى الاتحاد الأوروبي".

لكنها لم تذكر تفاصيل دقيقة عن موعد وكيفية استئناف السفر السياحي، قائلة إن ذلك سيعتمد على الوضع الوبائي.

وتابعت: "لكن الوضع يتحسن في الولايات المتحدة، كما نأمل أن يتحسن أيضا داخل الاتحاد الأوروبي".

ويبحث أعضاء الاتحاد الأوروبي حاليًا إمكانية إدخال جواز سفر لقاح على مستوى الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى معايير فتح دوله أمام السياحة.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.