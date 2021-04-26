بعد ظهور أحمد سعيد عبدالغنى.. من هو الضابط أحمد فايز أحدث أبطال «الاختيار 2»؟

شهدت الحلقة 13 من مسلسل "الاختيار 2" أحداثًا جديدة، حيث يرغب الضابط زكريا فى القبض على بعض الإرهابيين بالجيزة، وظهرت شخصية النجم أحمد سعيد عبد الغني وهو الذي يجسد دور الشهيد أحمد فايز.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن أحمد فايز

- تخرج فى كلية الشرطة دفعة 1995.

- التحق بالأمن الوطنى ليبدأ مسيرته فى مكافحة الإرهاب.

- كان المسئول عن ملف الإرهاب فى محافظة الجيزة وكان من أكفأ الضباط بوزارة الداخلية ومن المشهود لهم بالكفاءة المهنية والتدريبية العالية.

- أجرى العديد من التحريات في إحدى القضايا الخاصة بخلية إرهابية تزعمها الإرهابي هشام العشماوي.

- تولى "فايز" مسئولية جمع التحريات فى قضية "جند الشام".

- ساهم الشهيد فى ضبط عشرات الإرهابيين فى القضيتين المعروفتين بـ"خلية الصواريخ" و"جند الشام".

- كان شاهد الإثبات الأول بقضية "خلية الصواريخ" ومجرى التحريات بالقضية والمسئول عن ضبط المتهمين البالغ عددهم 36 متهمًا، والتى قضت المحكمة بمعاقبة 22 منهم بالسجن المؤبد، و3 سنوات لـ6 آخرين، وبراءة 8 متهمين، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية لاستهداف المنشآت الحيوية ورجال الجيش والشرطة عقب فض اعتصامى "رابعة والنهضة".

- شارك فى القبض على المتهم أحمد عبد الوهاب، وقضت المحكمة بمعاقبته حضوريًا بالسجن 10 سنوات، والمؤبد غيابيًا للمتهم للثانى على محمد سمير، لإدانتهما باستهداف رجال الشرطة والجيش عن طريق زرع المفرقعات بأماكن تمركزهم.

- استشهد فايز يوم 20 أكتوبر 2017 في مداهمة للعناصر الإرهابية في طريق الواحات في منطقة الكيلو 135 والمعروفة باسم حادثة الواحات، واستشهد في هذه المداهمة 58 فرد شرطة (23 ضابطًا و35 مجندًا).

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 3.30 عصرًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساءً ويعاد الساعة 4 صباحًا والساعة 11.30 صباحًا والساعة 4.45 مساءً.

المسلسل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.