من لندن.. أجمل إطلالات رايا أبى راشد بمناسبة الأوسكار ٢٠٢١

خطفت الإعلامية، رايا أبي راشد، إليها الأنظار، فى عدد من الإطلالات الأنيقة لها بالتزامن مع حفل توزيع جوائز الأوسكار ٢٠٢١، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، حيث حازت على إعجاب الالآف من المتابعين.





فستان باللون الأحمر





نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، صورة لإطلالة لها بفستان طويل باللون الأحمر يعود لحفل مزين بالتطريزات اللامعة بالكامل، ومضاف إليه إكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويًا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم، وتركت شعرها منسدلا.







ونسقت ريا ابي راشد إطلالتها بارتداء الإكسسوارات، حيث اختارت كلية باللون الفضي وتألقت بأقراط أنيقة من علامة bulgari للمجوهرات.



وعلقت رايا وهى بلندن، عبر حسابها الرسمي على انستجرام: "لن يكون الاحتفال بهذا القدر من الفخامة هذا العام بسبب فيروس كورونا بالتأكيد، لكنه سيظل حفل هوليوود الكبير" مضيفة أنه إطلالتها هذه تعود إلى حفل الأوسكار عام ٢٠٢٠.





بالفستان الأخضر اللامع





فيما تألقت رايا أبي راشد، اليوم، بفستان أنيق بمناسبة حفل توويع جوائز الأوسكار ٢٠٢١، حيث ارتدت فستان أخضر لامع، من تصميم زهير مراد، مكشوف الأكمام، ذو فتحة جانبية.



ونسقت معه صندل أسود اللون ذو كعب عالى من علامة louboutinworld، وأقراط ذهبية بارزة ومجوهرات أنيقة من علامة bulgari، وجعلت تصفيفة شعرها "وايفى" لتبرز جمالها بلمسة من مصفف الشعر stellatsiledaki.





من هى رايا أبي راشد؟



هى مقدمة ومنتجة برامج تلفزيونية لبنانية، تحظى بمتابعة أكثر من ٤ مليون مستخدم، وهي تحمل الجنسية البريطانية، واشتهرت ريا من خلال تقديمها لبرنامج Arab's Got Talent، وبرنامج scoop with raya.

وحصدت شهرة واسعة من خلال برنامجها الفنية، حيث استطاعت ريا، كأول إعلامية عربية تقابل أهم ممثلين والمخرجين العالميين مثل توم كروز Tom Cruise وأنجلينا جولي Angelina Jolie وجورج كلوني George Clooney وبراد بيت Brad Pitt ونيكول كيدمان Nicole Kidman ومارتن سكورسيزي Martin Scorcese وغيرهم من نجوم العالم.