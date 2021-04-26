الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 1305 وفيات جديدة بفيروس كورونا

كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 1305 وفيات و32572 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم. 

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت يوم السبت الماضي عن تسجيل 3076 وفاة و71137 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما أعلنت يوم الجمعة عن تسجيل 2914 وفاة و69105 إصابات بالفيروس.

وسجلت وفيات كورونا في البرازيل 390797 حالة، في حين وصل عدد الإصابات إلى 14 مليونا و340787.

لقاحات كورونا في البرازيل 

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أمس الأحد، أن السلطات الصحية في البرازيل قامت حتى الآن بإعطاء 40.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما أفادت به صحيفة (فالور جلوبو) على موقعها الإلكتروني، ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 389 ألفا و 492 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 14 مليونا و308 آلاف و215 إصابة.

 

إصابات فيروس كورونا عالميًا 

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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