وزير خارجية الإمارات: نؤكد دعمنا ومساندتنا الكاملة للهند فى مواجهة كورونا

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ثقته في قدرة جمهورية الهند على تجاوز المرحلة الاستثنائية التي تعيشها حاليا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد–19"، مجددا دعم دولة الإمارات الكامل ومساندتها للهند لتجاوز الظروف الصحية التي تعيشها البلاد حاليا.



وقال آل نهيان - خلال اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار - إن دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا تتضامن بشكل كامل مع جمهورية الهند في هذه الظروف الصعبة، وتساند الحكومة الهندية في كافة الإجراءات التي تتخذها من أجل احتواء تداعيات الجائحة.



وأكد حرص دولة الإمارات على توفير كافة الإمكانيات للوقوف مع جمهورية الهند لتجاوز هذه الفترة الصعبة، مشيرا إلى العلاقات التاريخية الإماراتية الهندية والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين.



و تقدم آل نهيان بخالص التعازي إلى الدكتور سوبرامنيام جاي شانكا في ضحايا الجائحة، معربا عن تمنياته للشعب الهندي الصديق الصحة و العافية، مؤكدا أن العمل الدولي الجماعي والتضامن العالمي يشكل ركيزة أساسية لتجاوز آثار هذه الجائحة التي تؤثر في العالم أجمع.



جدير بالذكر أن إحصائيات جديدة أظهرت أن الهند تسجل 243 إصابة ونحو حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كل دقيقة، وسط ارتفاع غير مسبوق في الإصابات والوفيات بالفيروس، في ما وُصف بأنه "تسونامي كوفيد" يضرب البلاد.



و تحتل الهند حاليًا المركز الثاني في قائمة دول العالم الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، بعد أن تخطت البرازيل في 11 أبريل الجاري.

و وفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و 580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

و أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.