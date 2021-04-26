الهلال الأحمرالكويتى يوزع 5 آلاف سلة غذائية رمضانية فى لبنان

وزعت جمعیة الھلال الأحمر الكویتي خمسة آلاف سلة غذائیة رمضانیة على اللاجئین الفلسطینیین في لبنان.

وقال رئیس بعثة الھلال الأحمر في لبنان الدكتور مساعد العنزي، في تصریح أوردته وكالة الأنباء الكویتیة «كونا»، إن ھذه السلال سیستفید منھا 25 ألف فرد، وھي إھداء من الشعب الكویتي للأشقاء اللاجئین الفلسطینیین في لبنان.

وأكد استمرار المساھمات الكویتیة الإنسانية سنویًا، لا سیما في ھذا الشھر الفضیل، سعیًا للتخفیف قدر الإمكان من معاناة الأشقاء الفلسطینیین، لا سیما في ظل الظروف الاقتصادیة والصحیة الصعبة التي یمرون بھا في لبنان.

وأكد «العنزي» مواصلة الجمعیة- إلى جانب نشاطھا الإنساني في شھر رمضان- للجھود الإغاثية والإنسانية الخاصة بالمحتاجین اللبنانیین واللاجئین السوریین في مختلف المناطق اللبنانیة.

بدوره، توجه ممثل السفارة الفلسطینیة القنصل رمزي منصور بالشكر للكویت على ھذه المساعدة التي تحمل معانٍ كثیرة في الشھر المبارك، والتي من شأنھا أن تخفف من حدة الأوضاع المعیشیة والصحیة الصعبة التي یمر بھا اللاجئون الفلسطینیون في لبنان.

وعلي صعيد آخر، أعلنت جمعیة الھلال الأحمر الكویتي، أمس الأحد، عن دعمھا ومساھمتھا لكافة الجھود في الھند للحد من انتشار فیروس كورونا المستجد «كوفید-19» الذي تسبب في كثیر من الوفیات والإصابات.

وقالت الأمین العام في الجمعیة مھا البرجس لوكالة الأنباء الكویتیة «كونا»، إن الجمعیة فعلت غرفة عملیات الطوارئ في إدارة الكوارث التابع لھا لمتابعة مستجدات جائحة فیروس كورونا وتطوراتھا الأخیرة في الھند.

وأشارت إلى أن القطاع الصحي في الھند یواجھ تحدیات نقص في إمدادات الأكسجین واللقاحات، موضحة أن الھند تعاني من موجة ثانیة ما یثیر المزید من المخاوف بشأن عدم قدرة نظام الرعایة الصحیة على استیعاب الأعداد الكبیرة.

وبینت أن الھلال الأحمر الكویتي تواصل مع السفارة الكویتیة في الھند والصلیب الاحمر الھندي واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر للوقوف على الاحتیاجات اللازمة لتوفیرھا بشكل سریع للھند.

وأضافت أن الجمعیة سبقت وأن قدمت الدعم للعدید من الجمعیات الوطنیة خلال أزمة كورونا، ومدھا بالمستلزمات الصحیة لمكافحة انتشار الفیروس، مثل تقدیم مساعدات في جورجیا وفلسطین وجرز القمر وسیرالیون وأفغانستان وباكستان والبوسنة والھرسك وطاجیكستان ولبنان وتونس.

وأفادت أنه تم دعم جھود الاتحاد الدولي للصلیب والھلال الأحمر لمكافحة فیروس كورونا، لافتة إلى أن انتشار كورونا أصبح مصدر قلق عالمي، ونحن على قناعة تامة بأن تعزیز جھود الدول لاحتواء الفیروس ضرورة ملحة.