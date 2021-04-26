تعرف على مواقيت الصلاة فى جميع المحافظات اليوم 14 رمضان
تقدم "الدستور"، اليوم الإثنين، خدمة مواقيت الصلاة في جميع محافظات الجمهورية ليوم 26 أبريل، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة:
أذان الفجر:03:43
أذان الظهر: 11:53
أذان العصر: 03:29
أذان المغرب 06:29
أذان العشاء: 07:52
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3.46
موعد صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 3.36
موعد صلاة المغرب 6.36
موعد صلاة العشاء 8.01
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية
صلاة الفجْر 3:41
صلاة الظُّهْر 11:53
صلاة العَصر 3:31
صلاة المَغرب 6:31
صلاة العِشاء 7:55
مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية
أذان الفجر: 03:39
أذان الظهر: 11:52
أذان العصر: 03:30
أذان المغرب 06:30
أذان العشاء: 07:54
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية
أذان الفجر: 03:39
أذان الظهر: 11:51
أذان العصر: 03:28
أذان المغرب: 06:29
أذان العشاء: 07:52
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف
أذان الفجر: 3:47
أذان الظهر: 11:54
أذان العصر: 03:28
أذان المغرب 06:28
أذان العشاء: 07:50
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط
أذان الفجر: 3:52
أذان الظهر: 11:53
أذان العصر: 03:25
أذان المغرب: 06:25
أذان العشاء: 07:45
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج
أذان الفجر: 3:51
أذان الظهر: 11:51
أذان العصر: 03:22
أذان المغرب: 06:22
أذان العشاء: 07:42
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:83
موعد آذان الظهر 11:49
موعد آذان العصر 3:26
موعد آذان المغرب 6:26
موعد آذان العشاء 7:50
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان
وقت صلاة الفجر 3:50
وقت صلاة الظهر 11:46
موعد آذان العصر 3:13
موعد آذان المغرب 6:15
موعد آذان العشاء 7:33
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر
موعد أذان الفجر : 3:49
موعد أذان الظهر : 11:47
موعد أذان العصر : 3:17
موعد أذان المغرب : 6:18
موعد أذان العشاء : 7:36
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة البحر الأحمر
موعد أذان الفجْر 3:45
موعد أذان الظُّهْر 11:43
موعد أذان العَصر 3:11
موعد أذان المَغرب 6:17
موعد أذان العِشاء 7:31
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد
موعد أذان الفجْر: 3:39
موعد أذان الظُّهْر : 11:49
موعد أذان العَصر: 3:27
موعد أذان المَغرب: 6:26
موعد أذان العِشاء: 7:50
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس
موعد أذان الفجر: 03:40
موعد أذان الظهر: 11:49
موعد أذان العصر:03:24
موعد أذان المغرب: 06:24
موعد أذان العشاء:07:46
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح
موعد أذان الفجْر: 3.57
موعد أذان الظُّهْر: 12:09
موعد أذان العَصر: 3:47
موعد أذان المَغرب: 6:46
موعد أذان العِشاء: 8:11