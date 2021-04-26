الإثنين 26 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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تعرف على مواقيت الصلاة فى جميع المحافظات اليوم 14 رمضان

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تقدم "الدستور"، اليوم الإثنين، خدمة مواقيت الصلاة في جميع محافظات الجمهورية ليوم 26 أبريل، على النحو التالي:


مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة:

أذان الفجر:03:43

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:29

أذان العشاء: 07:52

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3.46

موعد صلاة الظهر 11:58

موعد صلاة العصر 3.36

موعد صلاة المغرب 6.36

موعد صلاة العشاء 8.01

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

صلاة الفجْر 3:41
صلاة الظُّهْر 11:53
صلاة العَصر 3:31
صلاة المَغرب 6:31
صلاة العِشاء 7:55
 

مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية

أذان الفجر: 03:39

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:30

أذان العشاء: 07:54

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

أذان الفجر: 03:39

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب: 06:29

أذان العشاء: 07:52

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 3:47
أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب 06:28

أذان العشاء: 07:50  
 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 3:52

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب: 06:25

أذان العشاء: 07:45

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 3:51

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب: 06:22

أذان العشاء: 07:42

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:83

موعد آذان الظهر 11:49

موعد آذان العصر 3:26

موعد آذان المغرب 6:26

موعد آذان العشاء 7:50  

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 3:50
وقت صلاة الظهر 11:46

موعد آذان العصر 3:13

موعد آذان المغرب 6:15

موعد آذان العشاء 7:33

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر : 3:49

موعد أذان الظهر : 11:47

موعد أذان العصر : 3:17

موعد أذان المغرب : 6:18

موعد أذان العشاء : 7:36

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة البحر الأحمر

موعد أذان الفجْر 3:45

موعد أذان الظُّهْر 11:43

موعد أذان العَصر 3:11

موعد أذان المَغرب 6:17

موعد أذان العِشاء 7:31

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد

موعد أذان الفجْر: 3:39

موعد أذان الظُّهْر : 11:49

موعد أذان العَصر: 3:27

موعد أذان المَغرب: 6:26

موعد أذان  العِشاء: 7:50

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس

موعد أذان  الفجر: 03:40

موعد أذان  الظهر: 11:49

موعد أذان  العصر:03:24

موعد أذان  المغرب: 06:24

موعد أذان  العشاء:07:46

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح

موعد أذان الفجْر: 3.57

موعد أذان الظُّهْر: 12:09

موعد أذان العَصر: 3:47

موعد أذان المَغرب: 6:46

موعد أذان العِشاء: 8:11

سوهاج المغرب رمضان محافظات الجمهورية موعد أذان المغرب مواقيت الصلاة اليوم موعد أذان الفجر 4 رمضان

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