تعرف على مواقيت الصلاة فى جميع المحافظات اليوم 14 رمضان

تقدم "الدستور"، اليوم الإثنين، خدمة مواقيت الصلاة في جميع محافظات الجمهورية ليوم 26 أبريل، على النحو التالي:



مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة:

أذان الفجر:03:43

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:29

أذان العشاء: 07:52

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3.46

موعد صلاة الظهر 11:58

موعد صلاة العصر 3.36

موعد صلاة المغرب 6.36

موعد صلاة العشاء 8.01

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

صلاة الفجْر 3:41

صلاة الظُّهْر 11:53

صلاة العَصر 3:31

صلاة المَغرب 6:31

صلاة العِشاء 7:55



مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية

أذان الفجر: 03:39

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:30

أذان العشاء: 07:54

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

أذان الفجر: 03:39

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب: 06:29

أذان العشاء: 07:52

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 3:47

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب 06:28

أذان العشاء: 07:50



مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 3:52

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب: 06:25

أذان العشاء: 07:45

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 3:51

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب: 06:22

أذان العشاء: 07:42

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:83

موعد آذان الظهر 11:49

موعد آذان العصر 3:26

موعد آذان المغرب 6:26

موعد آذان العشاء 7:50

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 3:50

وقت صلاة الظهر 11:46

موعد آذان العصر 3:13

موعد آذان المغرب 6:15

موعد آذان العشاء 7:33

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر : 3:49

موعد أذان الظهر : 11:47

موعد أذان العصر : 3:17

موعد أذان المغرب : 6:18

موعد أذان العشاء : 7:36

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة البحر الأحمر

موعد أذان الفجْر 3:45

موعد أذان الظُّهْر 11:43

موعد أذان العَصر 3:11

موعد أذان المَغرب 6:17

موعد أذان العِشاء 7:31

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد

موعد أذان الفجْر: 3:39

موعد أذان الظُّهْر : 11:49

موعد أذان العَصر: 3:27

موعد أذان المَغرب: 6:26

موعد أذان العِشاء: 7:50

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس

موعد أذان الفجر: 03:40

موعد أذان الظهر: 11:49

موعد أذان العصر:03:24

موعد أذان المغرب: 06:24

موعد أذان العشاء:07:46

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح

موعد أذان الفجْر: 3.57

موعد أذان الظُّهْر: 12:09

موعد أذان العَصر: 3:47

موعد أذان المَغرب: 6:46

موعد أذان العِشاء: 8:11