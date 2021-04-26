كل ما تريد معرفته عن أمين الصيرفى المتهم فى قضية التخابر

خلال حلقة الأمس من مسلسل "الاختيار ٢" تردد اسم أمين الصيرفي المتهم في قضية التخابر مع قطر، وكان سببا في تسريب وثائق لابنته كريمة.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن أمين الصيرفي

-اسمه بالكامل أمين عبد الحميد أمين الصيرفي.

-كان يشغل منصب سكرتير في مكتب رئيس الجمهورية خلال الفترة من نوفمبر من عام 2012، وحتى يونيو من عام 2013.

-عمل خلال هذه الفترة تحت قيادة وإشراف المتهم الثاني في القضية، وهو أحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، بداية من شهر يوليو من عام 2012.

-كان مقر عمله من داخل قصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

-قام الصيرفي باختلاس أوراق ومستندات تسلمتها رئاسة الجمهورية، وهى تقارير أمنية معدة من قبل الأجهزة السيادية فى الدولة، على رأسها المخابرات العامة والحربية، والرقابة الإدارية، والأمن الوطنى، وقيامه بإخفائها فى مسكنه، وتسليمها إلى نجلته "كريمة الصيرفى" بهدف تسريبها لدولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد.

-وفي يونيو من عام 2016، قضت محكمة جنايات القاهرة على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية التخابر مع قطر»، على أمين الصيرفي، المتهم الثالث في القضية بالسجن المؤبد في البند رقم 9 من أمر الإحالة، كما أمرت المحكمة بالسجن 15 سنة له في البندين رقم 5 و8 من أمر الإحالة.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 3.30 عصرًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساءً ويعاد الساعة 4 صباحًا والساعة 11.30 صباحًا والساعة 4.45 مساء.

والمسلسل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.