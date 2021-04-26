بايدن: عازمون على مساعدة الهند فى مواجهة الزيادة الهائلة بإصابات كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة عازمة على مساعدة الهند في مواجهة الزيادة الهائلة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وحسبما أفاددت وكالة أنباء "تاس" الروسية قال بايدن: "مثلما قدمت الهند مساعدة للولايات المتحدة عندما كانت المستشفيات تعاني ضغطا هائلا بفعل الوباء، نحن عازمون على مساعدتها في وقت الحاجة".



جدير بالذكر أن إحصائيات جديدة أظهرت أن الهند تسجل 243 إصابة ونحو حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كل دقيقة، وسط ارتفاع غير مسبوق في الإصابات والوفيات بالفيروس، في ما وُصف بأنه "تسونامي كوفيد" يضرب البلاد.



وتحتل الهند حاليًا المركز الثاني في قائمة دول العالم الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، بعد أن تخطت البرازيل في 11 أبريل الجاري.

إصابات فيروس كورونا عالميًا

ووفقا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.