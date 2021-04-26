أسعار الدواجن فى الأسواق المصرية اليوم الإثنين 26-4-2021

يُقدم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 26-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية.

على المستوى المحلى، سجلت أسعار الدواجن استقرارا ملحوظا فى تعاملات اليوم فيما انخفضت أسعار البيض، وذلك وفقا لمتوسط الأسعار المعلنة في محال الجملة والتجزئة.

أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 26-4-2021

جاءت أسعار الجملة المتداولة بالأسواق المحلية كالتالي:

سعر كيلو اللحم الأبيض من 25 إلى 28 جنيها.

سعر كيلو اللحم الأحمر من 30 إلى 31 جنيها.

سعر كيلو لحم أمهات من 19 إلى 20 جنيها.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض من 30 إلى 30.5 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر من 34 إلى 34.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 6 و8 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلي من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا.

وبلغ سعر الكتكوت عمر يوم في الشركات من 4 إلى 6 جنيهات، ولدى الأهالي تراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات، مع وجود زيادة واضحة في شراء الكتاكيت عمر يوم من الشركات، رغم ارتفاع سعرها، مقارنة بأسعار الأهالي.

سعر الكتكوت الأبيض شركات من 4.5 إلى 8 جنيهات.

سعر كتكوت الأبيض قطعان من 2.50 إلى 2.70 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو من 2 إلى 2.5 جنيه.

أسعار الرومى اليوم

وسجلت أسعار الرومي اليوم 47 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومي، نظرًا لأن الإنتاج المحلي منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

أسعار البط اليوم

وسجلت أسعار البط اليوم 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن.