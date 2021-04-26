الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير ٦١ مخالفة عدم ارتداء كمامات وغلق ورش صناعية ومركز رياضى بدمياط

مخالفة عدم ارتداء
مخالفة عدم ارتداء كمامات

شنت الوحدات المحلية بدمياط و رأس البر و كفر سعد و كفر البطيخ ، حملات مكثفة استهدفت المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدد من المناطق بنطاق المدن والقرى .

و أسفرت هذه الحملات المُنفذة  عن تحرير ٦١ محضر لعدم ارتداء الكمامة الواقية و تحصيل غرامة فورية قدرها ٥٠ جنيه، بالإضافة إلى غلق وتشميع ٩مقاهى تقدم شيشة للمواطنين ولعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية ، وكذا ورشة نجارة بكفر البطيخ لمخالفة مواعيد الغلق ومركز رياضى بدمياط، هذا بالإضافة إلى مصادرة ٥٤ شيشة وطاولة.

وتحركت عدد من الحملات الليلية بقري السنانية والشعراء والبستان والشيخ ضرغام وغيط النصاري لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومراقبة المقاهي حيث تم تحرير عدد من المحاضر لمخالفه عدم الالتزام بارتداء الكمامات داخل الاماكن المغلقة والمقاهى ورفع الاشغالات بمشاركة  عادل جلال ، محمد العطوي ، محمد خفاجي ، فاتن شبكه ، قدري هاشم وستتم المتابعه اليومية بقري مركز دمياط.

تحركت تلك الحملات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنه ٢٠٢٠ وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتحت اشراف المحاسب حازم حواس رئيس مركز ومدينة دمياط و روضة منير نائب رئيس المدينة لشئون القرى.
تحركت تلك الحملات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنه ٢٠٢٠ وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتحت اشراف المحاسب حازم حواس رئيس مركز ومدينة دمياط و روضة منير نائب رئيس المدينة لشئون القرى. 

كما أسفرت تلك الحملات عن غلق وتشميع ٩مقاهى تقدم شيشة للمواطنين ولعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية ، وكذا  ورشة نجارة بكفر البطيخ لمخالفة مواعيد الغلق ومركز رياضى بدمياط، هذا بالإضافة إلى مصادرة ٥٤ شيشة وطاولة، علي ان تستمر تلك الحملات في كافة القرى والمراكز بالمحافظة. 

دمياط كفر البطيخ محافظ دمياط الدكتورة منال عوض كورونا

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