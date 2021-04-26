إغلاق 44 منشأة مخالفة ومراكز للدروس الخصوصية فى الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، غلق 36 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع 8 مراكز للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك على مدار أمس الأحد بمراكز ومدن المحافظة.

وناشد محافظ الغربية، أصحاب المحلات والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والالتزام بمواعيد الغلق، وبأولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

أوضح المحافظ، أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، وأن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه لا يوجد أي زيادة في أسعار تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي؛ وذلك لثبات سعر السولار بجانب تخفيض سعر البنزين في القرارات السابقة وعدم تخفيض تعريفة الركوب.



ووجه المحافظ، إدارة المواقف، بضرورة وضع ملصق خاص بالسرفيس، يتضمن خط السير والأجرة، وتكثيف الحملات المشتركة من مديرية التموين وإدارة المواقف وإدارة المرور والتعامل بحسم مع أي مخالف أو محاولة لزيارة التعريفة المقررة.

وناشد المحافظ، المواطنين التواصل مع الرقم ( ٠١٠٩٧٠٧١٧٠٧ ) والمخصص من إدارة مواقف الغربية، في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، برفع أسعار الوقود الجديدة للربع السنوي أبريل، يونيو ارتفاعًا طفيفًا بقيمة ٢٥قرشًا عن الأسعار، التي تم العمل بها في الربع يناير، مارس.، والتي تضمنت تحديد ٦٥٠ قرشًا /لتر بنزين أوكتين ٨٠، و٧٧٥ قرشًا/ لتر بنزين أوكتين ٩٢، و٨٧٥ قرشًا/لتر بنزين أوكتين ٩٥.

من جانبها أكدت منى صالح، رئيس مركز ومدينة بسيون، في محافظة الغربية، رفع 46 طن قمامة ومخلفات وأتربة، من قرى المركز، خلال حملات للوحدات المحلية القروية على مدار الـ 48 ساعة الماضية.

وأضافت رئيسة مدينة بسيون، أن تلك الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بقرى المركز، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة.