الإثنين 26 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد منير يغنى لمصر وفلسطين فى ذكرى تحرير سيناء بدار الأوبرا (صور)

محمد منير في حفل
محمد منير في حفل دار الأوبرا

أحيا مساء أمس الأحد الكينج محمد منير حفلا غنائيا ضخما على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وبرعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في أمسية رمضانية لامست حدود الأحلام احتفالا بذكرى مشواره الفني الممتد منذ أكثر من 42 عاما.

وخلال الحفل الذي حضره السفير سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة وعدد من الشخصيات العامة احتفل الكينج محمد منير بذكرى تحرير سيناء، موجهًا التهنئة لجموع المصريين، حيث قدم أغنية "عروسة النيل" وأهدى تحيه لفلسطين وشعبها بأغنية "العمارة العمارة" التي ردد معه الحضور كلماتها.

كما تجلى فى غناء مجموعة من أعماله الشهيرة التي صنعت نجوميته وباتت علامات بارزة في تاريخ الإبداع المعاصر ومنها :"غريبة، يا سمرا، حتى حتى، أحمر شفايف، فينك يا حبيبي، أنا رايق، علموني عنيكي، ابن ماريكا، الكون كله بيدور، الرزق على الله وأشكى لمين" .

وفي سايق مختلف قدم الكينج مؤخرًا أغنية بعنوان "أنا مصر" وذلك خلال احتفالية حفل موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة الفسطاط مؤخرا بحضور  الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتعاون محمد منير في أغنية "أنا مصر" مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة والمحلن هشام نزيه.

وتقول كلمات الأغنية: أنا اللي لا عمري يوم كليت.. ولا مليت، أنا اللي في وش زمني وقفت.. ولا اتهزيت، أنا الفكرة اللي عايشة سنين.. أنا الموضوع أنا الصوت اللىيوقت الصمت.. كان مسموع، بداية كل شيء موجود.. سنين من المستحيل تتعد، حضارة وعمرها ما تموت.. تاريخ عمره بعمر الأرض، أنا الشمس اللي بعتت نور.. ونورت الطريق للكـــل، أنا مصر اللى من غيري.. ميزان الدنيا دي يختل، حروف اسمي في أول فصل.. في كل كتاب وكل زمان، أنا كل الفروع والأصل.. وليا أثر في كل مكان".

محمد منير في حفل دار الأوبرا
محمد منير في حفل دار الأوبرا
محمد منير في حفل دار الأوبرا
محمد منير في حفل دار الأوبرا
محمد منير في حفل دار الأوبرا
محمد منير في حفل دار الأوبرا
محمد منير في حفل دار الأوبرا
محمد منير في حفل دار الأوبرا
محمد منير في حفل دار الأوبرا
محمد منير في حفل دار الأوبرا
محمد منير في حفل دار الأوبرا
محمد منير في حفل دار الأوبرا
محمد منير في حفل دار الأوبرا
محمد منير في حفل دار الأوبرا
محمد منير في حفل دار الأوبرا
محمد منير في حفل دار الأوبرا
محمد منير في حفل دار الأوبرا
محمد منير في حفل دار الأوبرا
محمد منير في حفل دار الأوبرا
محمد منير في حفل دار الأوبرا
محمد منير في حفل دار الأوبرا
محمد منير في حفل دار الأوبرا
محمد منير منير حفل محمد منير بالأوبرا حفل محمد منير بمسرح النافورة دار الأوبر المصرية رمضان

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