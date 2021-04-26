الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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بدء تسجيل المقررات أون لاين للطلاب المقيدين بالمحاسبة والتمويل فى تجارة طنطا

تجارة طنطا
تجارة طنطا

أعلنت كلية التجارة بجامعة طنطا، عن بدء تسجيل المقررات "أون لاين" للطلاب المقيدين ببرامج الساعات المعتمدة "المحاسبة والتمويل – BIS"، للمستوى الثالث والرابع، بالفصل الدراسي الثاني في العام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، بداية من اليوم الإثنين.

وأشارت الكلية، إلى أنه على الطلاب المقيدين بتلك البرامج، التسجيل "أون لاين" بالرقم القومي على الموقع المخصص، ولأي معوقات أو استفسارات التواصل مع وحدة تكنولوجيا المعلومات عن طريق الصفحة الرسمية للكلية.

من جانبه قال الدكتور هاني الشامي، عميد كلية التجارة جامعة طنطا، يهدف البرنامج من خلال الأقسام العلمية إلى إعداد خريج كفء يتميز بقدر أكاديمية تنافسية على المستويين المحلي والدولي وذلك من حيث المعرفة والمهارات في مجالات المحاسبة وإدارة الأعمال، كما تعمل على النهوض بالبحث العلمي للمشاركة في مسيرة التنمية وتوفير خدمات تساعد بفاعلية في تطوير المجتمع, وذلك بتقديم مجموعة من البرامج المتميزة. 

 

وعلى جانب آخر أعلن عميد كلية التجارة جامعة طنطا، عن إدراج المجلة العلمية التجارة والتمويل التى تصدرها كلية التجارة جامعة طنطا على منصة بنك المعرفة المصرى واتاحتها للباحثين للاطلاع على الأبحاث العلمية المُحَكمة المنشورة بها.
 

وأشار الى أن إدارة الكلية قد أولت اهتماماً بتطوير المجلات العلمية التى تصدرها الأقسام والمراكز العلمية والبحثية بالكلية والعمل على رفع الأعداد السابقة على قواعد البيانات لتحقيق أعلى درجات الاستفادة لجميع الباحثين.

 

ومن جانبه أكد الدكتور هاني الدمرداش، مساعد رئيس التحرير ومدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية أن العمل يجرى على قدم وساق لانجاز رفع كافة أعداد المجلات العلمية على قواعد البيانات واتاحتها للباحثين للاطلاع، مشيراً الى استعداد المجلة لاستقبال الأبحاث الجاهزة للتحكيم والنشر من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في العلوم التجارية من خلال موقع المجلة.

جامعة طنطا البحث العلمي كلية التجارة برامج تكنولوجيا المعلومات بنك المعرفة ٢٠٢٠ ٢٠٢١ مسيرة التنمية الساعات المعتمدة الأقسام العلمية قواعد البيانات برامج الساعات المعتمدة المحاسبة

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