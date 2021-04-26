سعر الدرهم الإماراتى فى مصر اليوم الإثنين 26-4-2021

يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 26-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية.

تعرف على سعر الدرهم الإماراتي اليوم على المستوى المحلى

تراوح متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم بين 4.17 و 4.26 جنيه للشراء ، و4.28 إلى 4.29 جنيه للبيع في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وسجل أعلى سعر لشراء الدرهم في بنوك، وبنك بلوم، وبنك عودة، وبنك المصرف العربي الدولي، عند مستوى 4.26 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم على المستوى العالمى

بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الدولار بالأسواق العالمية مستوى 4.28 دولار، كما سجل الدرهم الإماراتي سعر 1.02 ريال سعودي وذلك بالأسواق العالمية.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الإثنين 26-4-2021

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم عند 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

بلغ سعر الدرهم في بنك مصر 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية

عرض بنك الإسكندرية سعر الدرهم مقابل الجنيه المصري 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك بلوم

بلغ سعر الدرهم في بنك بلوم، مبلغ 4.26 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك المشرق

وسجل سعر الدرهم في بنك المشرق 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك HSBC

بلغ سعر الدرهم الاماراتي في بنك HSBC مبلغ 4.26 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في بنك عودة

بلغ سعر الدرهم في بنك عودة 4.26 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الدرهم الإماراتي يطلق عليه بالإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.