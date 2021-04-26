الإثنين 26 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: 270 ألف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بمحافظة الجيزة

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد مستفيدي الدعم النقدي تكافل في محافظة الجيزة بلغ 185,234 أسرة، فيما بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي كرامة 84,924 بإجمالي 270,158 أسرة مستفيدة بقيمة 5 مليارات و700 مليون جنيه منذ مارس 2015 حتى مارس 2021.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد مستفيدي الدعم النقدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي على مستوى الجمهورية ارتفع لـ3 ملايين 761 الف شخص حتى منتصف شهر أبريل الجاري.

وأشار التقرير إلى أن تكلفة الدعم النقدى تكافل وكرامة منذ مارس 2015، حتى أبريل الجاري تخطت 61 مليار  جنيه.

وفي وقت سابق، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدعم الذي تقدمه وزارة التضامن لا يقتصر على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" فقط، إنما هناك حزمة من الخدمات والبرامج الشاملة التي تقدمها وزارة التضامن التي تهدف في المقام الأول لتشجيع المرأة على المشاركة في الإنتاج والتمكين الاقتصادي.

وأضافت أنه كلما كانت الأسرة أصغر كانت التنمية أكبر، مؤكدة أن وزارة التضامن تعمل على الأسرة من منظور متكامل متعدد الأبعاد، موضحة أن الوزارة تهدف للحماية الاجتماعية المتكاملة والاستثمار في البشر بالتكامل مع أجهزة الدولة كافة، كما أن برامج الدعم النقدي تغطي 3.8 مليون أسرة.

وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف الوصول لـ4 ملايين أسرة، كما يتم تأسيس قاعدة بيانات موحدة مع الجمعيات الأهلية حتى يتم تفادي ازدواجية الصرف وترشيد استخدام موارد الدولة، مشددة على أن 44% من أسر تكافل وكرامة من الشباب، وتبذل الوزارة أقصى الجهود لاستيعابهم في سوق العمل، كما سيتم التوسع في برامج الأيتام، حيث تضم الوزارة جميع الأيتام تحت برنامج كرامة.

وأكدت «القباج» على ميكنة كل تطبيقات الدعم النقدي وتحديثها بشكل دوري، كما يتم التحقق من صحة البيانات بالربط مع الجهات الخارجية، واحتساب درجة الفقر، والدفع الإلكتروني لمستفيدي الدعم النقدي.
 

تضامن جيزة تكافل أسماء المستفيدين من كرامة

الأكثر قراءة

زوج يقتل زوجته أمام أطفالها بـ20 طعنة قبل الإفطار

انفصال عربة قطار أبوقير بمحطة المعمورة فى الإسكندرية (صور)

سمية الخشاب عن مشهد إسماعيل ياسين فى «موسى»: الحلقات القادمة تحمل مفاجأة

تأييد تغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه في سب وقذف ممدوح عباس

«وجوه وملامح» جديد الكاتب الروائى السعداوى الكافورى

بالأسماء.. تفاصيل حركة التنقلات والتكليفات الجديدة لرؤساء شركات البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السلام فى أفغانستان!

علي سعدة

على سعدة يكتب.. ديليسبس ليس استعماريًا أو خائنًا

د. منى حلمى

حقنا فى الرقى والتقدم والسعادة وإفادة البشرية

جمال-أسعد

الدين والمؤسسة الدينية

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أبوالغيط» يُدين الاعتداءات الإسرائيلية على القدس الشرقية

تجدّد الصدامات فى القدس بعيد توجيه نتانياهو دعوة للهدوء

مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وشبان فلسطينيين