تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 26-4-2021

يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن حالة الطقس في مصر، اليوم الإثنين 26-4-2021، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين الموافق يوم 14 من شهر رمضان، بأن يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا ولطيفًا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلًا على السواحل الشمالية حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وهناك فرصة أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغريبة "30%تقريبا"، على فترات متفرقة.

حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين 26-4-2021

تكون حالة البحرالمتوسط من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة طقس البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 29 15

الإسكندرية 22 16

وادى النطرون 25 15

طنطا 28 15

شبين الكوم 28 16

دمنهور 24 15

بلطيم 22 14

مطروح 20 15

السلوم 21 14

سيوة 27 12

بورسعيد 23 17

دمياط 22 16

الزقازيق 29 16

المنصورة 28 15

الإسماعيلية 29 15

السويس 29 16

العريش 24 15

رفح 24 15

رأس سدر 30 17

نخل 31 18

نويبع 31 22

طابا 30 21

كاترين 28 16

الطور 31 21

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 33 24

مرسى علم 32 24

الفيوم 30 17

بنى سويف 31 18

المنيا 32 20

أسيوط 33 20

سوهاج 34 22

قنا 35 24

الأقصر 37 26

أسوان 40 28

ادفو 40 28

أبوسمبل 39 28

الوادى الجديد 38 24

شلاتين 34 24

أبو رماد 34 24

حلايب 30 25

رأس حدربة 31 24