سعر الريال السعودى فى الأسواق المصرية اليوم الإثنين 26-4-2021

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية اليوم الإثنين 26-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي.

سعر الريال السعودي على المستوى المحلى

جاء متوسط سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري اليوم ليسجل 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

محليًا، تعرض 7 بنوك محلية سعر عملة المملكة السعودية مقابل الجنيه المصري، عند أعلى مستوياته، بالنسبة للشراء، لتسجل 4.17 جنيه، في بنوك بلوم وعوده والمشرق والأهلي المتحد والمصرف العربي الدولي وHSBC وQNB، ويقدم المصرف المتحد أقل سعر للريال السعودي مقابل الجنيه، على مستويات الشراء، في البنوك العاملة في مصر، عند 4.03 جنيه.

سعر الريال السعودي في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 26-4-2021

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، داخل فروع البنك الأهلي المصري؛ عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 للبيع، في بداية التداولات الصباحية اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

واتخذ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مسارًا مستقرًا، عند 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، داخل فروع بنك مصر.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

أظهرت شاشات التداول داخل فروع بنك قناة السويس، سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، عند 4.10 و4.20 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

فيما جاء سعر عملة المملكة السعودية مقابل نظيرتها المحلية، في بنك التنمية الصناعية، عند 4.12 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، داخل فروع بنك أبو ظبي الإسلامي، عند 4.09 جنيه للشراء و4.19 للبيع، في بداية التداولات الصباحية اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

ووصلت مستويات سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، عند 4.06 جنيه للشراء و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

كما أظهرت شاشات التداول داخل فروع بنك التجاري الدولي، أكبر مصرف خاص في السوق المحلية من حيث الأصول، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.16 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.