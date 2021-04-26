الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

باسل خياط يثير حيرة المشاهدين بمواقفه مع زوجته وعشيقته فى «حرب أهلية»

باسل خياط
باسل خياط

أثار باسل خياط حيرة المشاهدين في الحلقة 13 من مسلسل "حرب أهلية" بعد أن كشف عن تناقض مواقف الطبيب النفسي يوسف تجاه زوجته فريدة ونادين التي كان على علاقة بها تسببت في حملها.

فبعد اكتشاف زوجته خيانته لها عدة مرات يحاول الطبيب النفسي يوسف استعادة ثقتها فيه، خاصة بعد حملها، حيث نقل لها ملكية المستشفى التي استولى عليها من زوجته السابقة إلا أن ذلك لم يكن كافيًا.

وفي جلسة أثارت مشاعر المشاهدين وأحسوا فيها بصدقه تجاه زوجته، يحاول يوسف إصلاح علاقتهما معًا بعدما تسأله فريدة كيفية إصلاح الثقة التي انكسرت بين طرفين في علاقة ليتعهد لها بمساعدتها والتأكيد على أن الحب هو ما يبقى العلاقة وليس فقط الثقة.

على الجانب الآخر يساوم يوسف على ابنه مع نادين، حيث يطلب منها أن تكتب له شيكًا بملبغ ضخم لضمان نصيبه من ميراث زوجها الراحل بعد اتفاقها معه على أن تعطيه نصف الميراث، مقابل الإبقاء على الجنين لضمان جزء أكبر من الميراث.

ويدور "حرب أهلية" حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

ويعرض مسلسل "حرب أهلية" عبر قنوات سي بي سي، حيث يعرض للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في تمام الساعة الثانية عشرة إلا ربع ظهرا، كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة سي بي سي دراما ويعرض العمل أيضا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي.

"حرب أهلية" من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

باسل خياط أروى جودة يسرا مسلسل حرب أهلية

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