سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 26-4-2021

يبحث الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال والمعنيين بمعرفة سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 26-4-2021 في البنوك المصرية العاملة.

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الإثنين 26-4-2021، سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 26-4-2021 ، وفي التقرير التالي نعرض إليكم الأسعار تفصيلا:

البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي عند الشراء 51.91 جنيه وعند البيع 52.26 جنيه.

بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية عند الشراء 49.15 جنيه وعند البيع 52.23 جنيه.

بنك HSBC

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك HSBC عند الشراء 51.90 جنيه وعند البيع 52.18 جنيه .

مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند الشراء 48.45 جنيه وعند البيع 52.17 جنيه.

البنك العربي الأفريقي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي عند الشراء 48.52 جنيه وعند البيع 51.47 جنيه.

البنك التجارى الدولى CIB

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجارى الدولى CIB عند الشراء 49.01 جنيه وعند البيع 52.13 جنيه.

البنك المصرى الخليجي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصرى الخليجي عند الشراء 48.54 جنيه وعند البيع 58.21 جنيه.

بنك قناة السويس

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي عند الشراء 58.18 جنيه وعند البيع 58.50 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) عند الشراء 51.47 جنيه وعند البيع 52.40 جنيه.

بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك كريدي أجريكول عند الشراء 51.24 جنيه وعند البيع 52.76 جنيه.

المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد عند الشراء 50.97 جنيه وعند البيع 51.29 جنيه.

البنك الاهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري عند الشراء 49.04 جنيه وعند البيع 52.17 جنيه.

بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر عند الشراء 49.03 جنيه وعند البيع 49.03 جنيه.

بنك القاهرة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة عند الشراء 49.03 جنيه وعند البيع 49.03 جنيه.