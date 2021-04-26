مواعيد القطارات اليوم الإثنين 26-4-2021

ارتفع مؤشرات البحث على جوجل عن مواعيد القطارات اليوم الإثنين الموافق 26-4-2021، ونقدم لكم تقريرًا يوميًا عن كافة مواقيت انطلاق القطارات، التى تتجه إلى الوجه القبلى والوجه البحري، وتعد القطارات من أهم وسائل المواصلات بالنسبة للمواطنين المصريين، خصوصا أنها إحدى أفضل الوسائل وأقلها تكلفة عن غيرها من المواصلات الأخرى.

ويبحث القارئ المصرى والعربي يوميا على مؤشر البحث جوجل عن مواقيت القطارات، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة التفاصيل عن مواعيد القطارات، حتى يستطيع المواطن التعرف على موعد القطار الذي يبحث عنه.

مواعيد القطارات اليوم الإثنين الموافق 26-4-2021

لديكم كافة المعلومات خلال التقرير التالى عن مواعيد القطارات اليوم الإثنين، المتجه إلى الوجه القبلى والوجه البحري، كما هو موضح بالآتى:

مواعيد قطارات الصعيد اليوم الإثنين

- قطار رقم ١٩٠٢ القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة ١٢.٢٠ صباحا.

- قطار رقم ٩٧٨ القاهرة أسيوط، موعد قيامه الساعة ٦:٣٠ صباحا.

- قطار رقم ٩٨٠ القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ٨ صباحا.

- قطار رقم ٢٠١٠ القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة ١٠ صباحا.

- قطار رقم ٩٨٦ القاهرة الأقصر، موعد قيامه من القاهرة الساعة ١ ظهرا.

- قطار رقم ٩٩٧ أسوان القاهرة، موعد قيامه من الساعة ٤:٣٥ صباحا.

- قطار رقم ٨٩ أسوان الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٥:٤٥ صباحا.

- قطار رقم ٩٨٩ أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة ٦:٤٠ صباحا.

- قطار رقم ٩٧١ سوهاج بورسعيد، موعد قيامه الساعة ٧:٠٥ صباحا.

- قطار رقم ٩٩١ سوهاج القاهرة، موعد قيامه الساعة ٨:٢٠ صباحا.

- قطار رقم ٢٠١٥ أسوان القاهرة، موعد قيامه الساعة ١١:٣٠ مساء.

مواعيد قطارات الوجه البحري اليوم الإثنين

- قطار رقم ٨٩ أسوان الإسكندرية، موعد قيامه من القاهرة الساعة ١١:١٥ صباحا.

- قطار رقم ٩١٣ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ١٢:٣٠ مساء.

- قطار رقم ٩١٧ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٢ مساء.

- قطار رقم ٢٠٠١ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٣ مساء.

- قطار رقم ٩١٥ القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة ٣:٢٠ مساء.

- قطار رقم ٩٢٣ القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٤ مساء.

- قطار رقم ٩٢٥ القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة ٥:١٠ مساء.

- قطار رقم ٩٣٥ الأقصر الإسكندرية موعد قيامه الساعة ١٠:٣٠ مساء.