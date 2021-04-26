رفع 60 طن مخلفات.. وتركيب 90 كشاف ولمبة ليد بقرى المنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم بحملات نظافة مكثفة ليلية بقرى بني أحمد الغربية ودمشير وطوخ الخيل تم خلالها رفع 70 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع القرى، كما قامت بتركيب 40 لمبة ليد وصيانة 50 كشاف في إطار رفع كفاءة منظومة الإنارة بقري تلة وبني أحمد الغربية وطوخ الخيل.

قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا إنه، تم رفع ما يقرب من 70 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع القرى لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

وأضاف رئيس المركز أنه تم تنظيم حملات أخرى ليلية مكثفة لإنارة كشافات الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية بقرى بنى أحمد الغربية وتلة وطوخ الخيل ليلا، لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا، بتركيب 40 لمبة ليد ، وصيانة 50 كشاف لرفع كفاءة منظومة الإنارة بقرى المنيا.

وأوضح رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة لخلق بيئة صحية جيدة خالية من المراض والأوبئة خاصة في ظل أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وشوارعها تقوم الوحدة المحلية بحملات نظافة مكثفة بالأحياء والشوارع ومداخل القري كما يتم التصدي لكافة أشكال التعديات بصرامة وحزم وإحالة مرتكبيها للنيابة العامة بعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار رئيس المركز إلى أن حملات النظافة وصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة والكشافات تتم علي مدار الـ 24 ساعة من خلال ورديات صباحية ومسائية، مشددا علي ضرورة الأهتمام برفع كفاءة منظومة الإنارة بالشوارع والطرق العامة لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا.

حملات ليلية مكثفة

حملات ليلية مكثفة

حملات ليلية مكثفة

حملات ليلية مكثفة

حملات ليلية مكثفة

حملات ليلية مكثفة