الإثنين 26 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 26-4-2021

الذهب في مصر
الذهب في مصر

تنشر《الدستور》أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين الموافق ٢٦-٤-٢٠٢١، حيث يشهد سوق الذهب خلال الفترة الحالية حالة من الركود الطفيف، ونستعرض لكم خلال التقرير آخر تطورات سوق الذهب في مصر، ويتضمن التقرير التالى أسعار الذهب "عيار ١٨، وعيار ٢١، وعيار ٢٤، وسعر الجنيه الذهب اليوم، وسعر الأوقية الذهبية". 

وتتباين أسعار الذهب بحسب السعر اليومي في السوق المصري، حيث كافة الأسعار الموجودة داخل التقرير هي أسعار جرام الذهب فقط لكل نوع، دون إضافة المصنعية الذي يقوم بإضافتها صاحب محل المشغولات الذهبية أو محل الذهب، فيما تختلف مصنعية كل عيار عن الآخر، ويختلف سعر المصنعية من تاجر ذهب عن الآخر. 

أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين الموافق 26-4-2021

لديكم خلال الخطوات التالية كل تفاصيل أسعار الذهب بكل أنواعه المختلفة، كما هو موضح بالآتى: 

سعر أوقية الذهب اليوم 


سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية، اليوم الإثنين، ١٧٧٧ دولار، حيث بلغ سعر أوقية الذهب عيار ٢٤ "٢٧٧٦٧ جنيها مصريا"، وتزن الأوقية حوالى ٣٠ جرامًا من عيار ٢٤، الذى يتميز بالجودة العالية والنقاء، وانخفاض نسب الشوائب. 

 

سعر جرام الذهب عيار ٢٤ اليوم 

سجل الجرام من عيار ٢٤، اليوم الإثنين، ٨٩٦ جنيها مصريا، وذلك العيار هو الأقل مبيعا في السوق المصري، وفي جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لكنه الأعلى سعرًا بين أنواع الذهب.  

سعر جرام الذهب عيار ٢١ اليوم 

بلغ الجرام من عيار ٢١، اليوم الإثنين، سعر ٧٧٩ جنيها مصريا، ويتميز ذلك العيار بأنه الأكثر مبيعا في محافظات مصر. 

سعر جرام الذهب عيار ١٨ اليوم 

وصل الجرام من عيار ١٨، اليوم الإثنين، إلى سعر ٦٦٧ جنيها مصريا، وهو العيار الأكثر مبيعا فى العديد من المناطق، وخصوصا الوجه البحري، حيث يتميز ذلك العيار بقوة صلابته وتشكيلاته المتعددة، لكنه يحتوى على أكبر نسبة شوائب مقارنة بعيار ٢٤ وعيار ٢١. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجل الجنيه الذهب، اليوم الإثنين، سعر ٦٢٣٢ جنيها مصريا، ويصل وزن الجنيه حوالى ٨ جرامات من الذهب عيار ٢١. 

سعر كيلو الذهب اليوم 

بلغ كيلو الذهب، اليوم الإثنين، عيار ٢٤ سعر ٨٩٦ ألف جنيه مصري، ويزن الكيلو ١٠٠٠ جرام ذهب.

أسعار الذهب سوق الذهب عيار ١٨ عيار ٢١ عيار ٢٤ الجنية الذهب

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