بعد تجسيده دور أبويوسف.. مصطفى عمر: «الاختيار 2» فرصة لأى فنان

عاشوا بين المصريين لسنوات ولم ننتبه إليهم أبدًا، فقد كان تسترهم وراء الدين هو الحيلة التى لجأوا إليها لخداع البسطاء من أهل مصر، وما إن جاءت 25 يناير 2011 وما تلاها من أحداث حتى 30 يونيو 2013، حتى تبين للجميع حقيقتهم واستعدادهم لفعل أى شيء من أجل الوصول إلى السلطة، ولو كان الثمن هو الدم.

الاختيار 2



تلك العمليات التى كشفها وفضحها مسلسل "الاختيار"، سواء فى جزئه الأول العام الماضى، أو الثانى الذى يعرض حاليًا خلال الموسم الرمضانى.

ووصف الفنان مصطفى عمر، الذي جسد شخصية الإرهابي أبو يوسف، في مسلسل "الاختيار 2"، مشاركته بـ"الفرصة التي لا تعوض"، متابعًا: "فرحت جدًا لأني شاركت في عمل معروف، وليس بجديد على الجماهير، فيه أرضية بوجود جزء ثان من مسلسل ناجح".

وتابع عمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "أنا قررت أؤدي شخصية الإرهابي عكس المعتاد، لأن في الغالب اعتادوا على الإرهابي مكشر وبدقن، وعلى الرغم إنه طريق مش مضمون بس خدت ريسك، لأن فرصة الاختيار لن تتكرر".

وأضاف أن مسلسل "الاختيار 2" له اسم، والمشاركة فيه شرف لأي فنان، وعن تجسيده لشخصية الإرهابي "أبو يوسف"، قال: "عندي خليفة ومعلومات عامة عن الجماعات الإرهابية وبدأت أطلع على المعلومات بالتفصيل وتحولت من شخص مطلع على الأحداث التي تقع في البلاد، وبدأت أشوف الشخصية من الجانب الفني فهي لم تكن شخصية تقليدية، إرهابي غير تقليدي، وهذا تطلب تركيزًا أعلى".

وأوضح أن التعامل مع المخرج بيتر ميمي، كان لطيفًا أثناء تواجدهم في التصوير، وساعده في توضيح الشخصية أكثر بسبب تعاونه، وردًا على ادعاءات الجماعة الإرهابية، قال: "كل الصور والفيديوهات موجودة على السوشيال ميديا، والشخصيات حقيقية واعترفت بكل الجرائم التي ارتكبتها".

واختتم بقوله: "المخرج بيتر ميمي، والمساعد في ترشيح الأدوار إبراهيم فرج، وأنا فخور جدًا بهذا الدور الذي سيجعلني انتقي أدواري بشكل كبير خلال الأعمال المقبلة".

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساءً ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 3.30 عصرًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساءً ويعاد الساعة 4 صباحًا والساعة 11.30 صباحًا والساعة 4.45 مساءً.

المسلسل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.